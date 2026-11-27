Ceny hurtowe paliw na 27.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym przynosi zauważalne zróżnicowanie w polityce cenowej rafinerii. Obserwujemy odmienne kierunki dla benzyn oraz oleju napędowego, co sprawia, że sytuacja jest wysoce dynamiczna. Oto jak kształtują się aktualne ceny netto (w PLN/m³) u poszczególnych dostawców:

Orlen: Pb95 - 5047 zł, Pb98 - 5657 zł, ON - 6322 zł

Pb95 - 5047 zł, Pb98 - 5657 zł, ON - 6322 zł Aramco: Pb95 - 5045 zł, Pb98 - 5657 zł, ON - 6327 zł

Pb95 - 5045 zł, Pb98 - 5657 zł, ON - 6327 zł BP Europa: Pb95 - 5047 zł, Pb98 - 5657 zł, ON - 6322 zł

Porównując dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę Pb95 oferuje obecnie Aramco (5045 zł/m³). W przypadku benzyny premium Pb98 wszyscy trzej dostawcy zrównali swoje cenniki do poziomu 5657 zł/m³. Jeśli chodzi o olej napędowy (ON), najkorzystniejsze warunki hurtowe proponują dziś wspólnie Orlen oraz BP Europa z ceną 6322 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Wczorajsze i dzisiejsze publikacje cenników potwierdzają rynkową huśtawkę. Dla benzyn kontynuowany jest trend spadkowy, trwający od ubiegłego tygodnia (jeszcze 20 listopada Pb95 kosztowała w hurcie ponad 5160 zł/m³). Z kolei olej napędowy zanotował dziś odwrócenie wczorajszych spadków i zauważalnie podrożał. Liderem dzisiejszych obniżek dla benzyny Pb95 jest Aramco, które ścięło cenę o 30 zł/m³ w stosunku do wczoraj. Orlen i BP obniżyły stawki o 29 zł/m³. W przypadku benzyny Pb98 największych cięć dokonali wspólnie Orlen i BP (spadek o 34 zł/m³ wobec wczorajszych 5691 zł/m³).

Zupełnie inna narracja dotyczy oleju napędowego, gdzie dostawcy zdecydowali się na podwyżki. Największy wzrost odnotowano w cennikach Aramco, gdzie diesel podrożał o 32 zł/m³ (z 6295 zł/m³ do 6327 zł/m³). Orlen oraz BP solidarnie podnieśli wycenę ON o 29 zł/m³. Powrót cen diesla do poziomów powyżej 6320 zł/m³ przerywa tym samym trwającą od kilku dni passę obniżek tego paliwa.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Bieżące ruchy w hurtowych cennikach polskich rafinerii są bezpośrednim odzwierciedleniem skomplikowanej sytuacji na rynkach globalnych. Notowania ropy naftowej Brent wykazują dzisiaj lekkie wzrosty, osiągając pułap 92,62 USD za baryłkę (+1,00% w ujęciu dziennym). Jest to wynik rosnącej nerwowości rynków przed zaplanowanym na 29 listopada spotkaniem ministrów grupy OPEC+, na którym mają zapaść decyzje dotyczące kwot wydobycia na 2027 rok. Sytuację komplikują doniesienia o incydentach zbrojnych w rejonie Cieśniny Ormuz. Choć w ujęciu miesięcznym ropa potaniała o niemal 16% ze względu na odbudowę podaży z Zatoki Perskiej, to odbicie cen surowca w połączeniu z mocnym dolarem niweczy nadzieje na głębokie przeceny w Polsce. Kurs pary USD/PLN wynosi dziś 4,0790. Mimo minimalnego umocnienia złotego (-0,05% w ujęciu dobowym), dolar w perspektywie miesiąca wzrósł o ponad 3,5%, co drastycznie podnosi realny koszt importu.

Sytuację wewnętrzną definiują ponadto mechanizmy regulacyjne – rządowy program osłonowy obniżający stawki VAT i ustalający maksymalne ceny detaliczne dla podstawowych paliw ogranicza skoki cen na pylonach, ale jednocześnie dławi elastyczność marżową w obrocie hurtowym. Analitycy podkreślają, że bez trwałego zażegnania ryzyka na Bliskim Wschodzie, przestrzeń do odczuwalnych spadków w hurcie będzie bardzo wąska. Zmiany te tradycyjnie przełożą się na stawki przy dystrybutorach z kilkudniowym opóźnieniem.

Dzisiejsze rozbieżności w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy tankujący benzynę mogą w najbliższych dniach liczyć na stabilizację lub wręcz delikatne obniżki cen na stacjach, jednak użytkownicy aut z silnikiem diesla muszą przygotować się na wyhamowanie ostatnich spadków i potencjalne, nieznaczne korekty w górę.

Treść stworzona przy użyciu AI.