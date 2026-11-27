Polskie piekarnie w trudnej sytuacji. Piekarze nie skorzystają z rządowej ochrony

Polscy piekarze zmagają się z coraz wyższymi kosztami prowadzenia działalności, a kolejne podwyżki cen gazu jeszcze bardziej pogorszyły ich sytuację. Jeden z piekarzy, Andrzej Mielnik, który prowadzi piekarnię w Kołobrzegu, w rozmowie z „Faktem” przyznał, że już od jakiegoś czasu odczuwa skutki podwyżek cen gazu. Wówczas cena wzrosła do 24 groszy za kWh (240 zł/MWh), a obecnie wynosi już 40 groszy za kWh (400 zł/MWh). Zdaniem przedsiębiorcy tak duży wzrost kosztów stanowi ogromne wyzwanie dla małych piekarni. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że rządowe mrożenie cen gazu nie obejmie piekarni, choć wiele zakładów wykorzystuje piece gazowe.

Rząd przygotował projekt ustawy przewidujący zamrożenie cen gazu na tegorocznym poziomie. Ochroną zostaną jednak objęte wyłącznie m.in. gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola i szpitale. Maksymalna cena gazu wyniesie dla nich 197,29 zł za MWh, a koszt programu w 2027 roku sięgnie 6,2 mld zł. Wzrost cen surowca jest związany z konfliktem w Zatoce Perskiej, który ograniczył dostawy skroplonego gazu (LNG). Od końca lutego ceny miesięcznych kontraktów na gaz na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły ponad dwukrotnie, przekraczając na początku października 350 zł za MWh.

Ceny chleba wzrosły o ponad 15 proc. Piekarze ostrzegają przed kolejnymi podwyżkami

Piekarze zwracają uwagę, że rosnące ceny gazu to tylko jeden z wielu problemów branży. Drożeje niemal wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia piekarni, w tym mąka. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat ceny chleba wzrosły o ponad 15 proc. Obecnie za półkilogramowy bochenek chleba pszenno-żytniego trzeba zapłacić średnio 5,57 zł. Najtaniej jest w woj. lubelskim (4,40 zł), a najdrożej w woj. lubuskim (6,40 zł). Różnice w cenach wynikają m.in. z kosztów zatrudnienia pracowników, wynajmu lokali oraz transportu surowców. Wschodnia i centralna Polska to główne obszary produkcji zbóż, co pozwala ograniczyć koszty ich dostaw. Piekarze w rozmowie z „Faktem” ostrzegają jednak, że klientów czekają kolejne podwyżki.

– Kiedyś dostawcy uprzedzali nas o planowanych podwyżkach, a teraz dowiadujemy się o nich dopiero z faktur – mówi Andrzej Mielnik w rozmowie z portalem.

Przedsiębiorca podkreśla, że ze względu na dużą konkurencję piekarze starają się utrzymywać ceny pieczywa na dotychczasowym poziomie. Nie wie jednak, jak długo będzie to możliwe.

- Dziś największy dochód mamy ze sprzedaży kawy i ciastek w naszych lokalach, a nie z wypieku chleba. W ostateczności te podwyżki odczuje w portfelu klient – dodaje przedsiębiorca.

Piekarnie znikają z rynku. Przedsiębiorcy mówią o wymierającym zawodzie

O trudnej sytuacji piekarzy opowiedział również Piotr Śpica ze Świecia. Przedsiębiorca zwraca uwagę na spadającą rentowność piekarni i rosnące koszty zatrudnienia. Utrzymanie jednego pracownika kosztuje go około 7 tys. zł miesięcznie, co przy sześciu zatrudnionych osobach daje 42 tys. zł. Piekarnia działa od 1912 roku, a sam przedsiębiorca reprezentuje trzecie pokolenie piekarzy. Jak przyznaje, kryzys w branży trwa już od dekady, a sprzedaż chleba spada m.in. przez konkurencję marketów.

– Wszystkie piekarnie w okolicy już się pozamykały. (...) Piekarz to wymierający zawód. W całym Świeciu jest dziś tylko dwóch uczniów – zaznacza przedsiębiorca w rozmowie z „Faktem”.