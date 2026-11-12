Z opublikowanego w czwartek obwieszczenia Ministra Energii wynika, że od piątku ceny maksymalne benzyny oraz oleju napędowego będą niższe. Jak przekazała Polska Agencja Prasowa (PAP), litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,06 zł (w czwartek limit wynosił 6,10 zł). Zmiany obejmą również pozostałe rodzaje paliw.

W przypadku benzyny 98 maksymalna cena spadnie do 6,68 zł za litr (z 6,70 zł). Największą ulgę odczują jednak właściciele pojazdów z silnikami Diesla – maksymalna stawka za litr oleju napędowego spadnie z 7,66 zł do 7,54 zł. Nowe limity będą obowiązywać przez całą dobę, a kolejne obwieszczenie określające stawki na weekend zostanie opublikowane w piątek.

Rządowy program CPN kontra wysokie marże

Wprowadzenie limitów to element trzeciej odsłony programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej (CPN), mającego chronić domowe budżety przed skutkami zawirowań na rynkach. Program ruszył pod koniec marca 2026 roku jako odpowiedź na wzrost cen ropy wywołany napięciami na Bliskim Wschodzie. Druga edycja miała miejsce w sierpniu, a obecna potrwa do końca roku.

Szacowany koszt wsparcia w tej edycji wynosi około 5 miliardów złotych. Pakiet opiera się na obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent, redukcji akcyzy oraz stałym monitorowaniu cen przez resort energii. Dla wielu gospodarstw domowych stanowi to kluczowe zabezpieczenie przed nagłym wzrostem kosztów utrzymania.

Milionowe kary dla nieuczciwych stacji

Wszyscy właściciele stacji benzynowych w kraju są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania stawek ogłaszanych przez ministra. Za ignorowanie rządowych obostrzeń i sprzedaż paliwa powyżej wyznaczonego limitu grożą surowe sankcje finansowe. Kara administracyjna za niedostosowanie się do przepisów może wynieść nawet milion złotych.

Służby państwowe regularnie kontrolują punkty sprzedaży. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że choć większość stacji rzetelnie stosuje się do wytycznych, to podczas dotychczasowych kontroli wykryto kilkadziesiąt przypadków naruszenia prawa. Nieuczciwi sprzedawcy muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Skąd pochodzą środki na tańsze paliwo?

Koszty obniżki podatków zostaną pokryte z nowej daniny – 60-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Podatek obejmie nadwyżkowe dochody uzyskane przez producentów oraz importerów paliw od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka ponad marżę referencyjną z 2025 roku.

Ustawa wprowadzająca te rozwiązania została podpisana przez prezydenta, jednak trafiła jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Pomimo wątpliwości prawnych, przepisy pozostają w mocy, a mechanizm CPN realnie wpływa na sytuację na polskich stacjach, chroniąc kierowców przed drastycznymi podwyżkami.