Cały świat spotyka się w Lizbonie

– Światowe Dni Młodzieży to globalne wydarzenie katolickie, które ma na celu zgromadzenie młodych ludzi z całego świata, aby dzielić się swoją wiarą, nawiązywać międzynarodowe relacje i na nowo odkrywać znaczenie nauk Kościoła Katolickiego. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1985 roku i od tamtego czasu odbywa się co kilka lat w różnych miejscach na świecie – wyjaśnia ks. Andrzej Sochal, współorganizator tego wydarzenia.

37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” zaczerpniętym z Ewangelii św. Łukasza. Organizatorzy chcą zachęcić młodych ludzi, żeby wstali z kanap i byli aktywni w życiu i nie marnowali swoich talentów i umiejętności.

– Maryja jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu, próbując zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych – jak zdarza się to wówczas, gdy uzależniamy się od „polubień” w mediach społecznościowych – ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze spotkania, z dzielenia się, z miłości i służby – napisał w orędziu do uczestników Papież Franciszek. Ojciec Święty przybędzie do Portugalii 2 sierpnia i będzie przewodniczył Mszy św. na zakończenie wydarzenia.

Jedną z instytucji promujących polską naukę i kulturę podczas Światowych Dni Młodzieży będzie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Specjaliści z Instytutu będą oferować uczestnikom badania przesiewowe słuchu. Dla pielgrzymów pochodzących z mniej rozwiniętych krajów może to być wyjątkowa szansa na zdiagnozowanie stanu słuchu. 2 zespoły specjalistów są gotowe przebadać nawet kilkuset uczestników wydarzenia.

– Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci, młodzieży i dorosłych ma ogromne znaczenie dla skutecznego wdrażania programów wczesnej interwencji, których celem jest usprawnienie procesu komunikacji międzyludzkiej. Badania przesiewowe słuchu wykonywane przez specjalistów naszego Instytutu objęły już populację ponad 1,5 mln dzieci i młodzieży nie tyko w Polsce, ale także niemal na wszystkich kontynentach. Pielgrzymi uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie będą mieli niecodzienną okazję dołączyć do tej grupy, bowiem profilaktyka nie powinna mieć granic. Tego typu działania – realizowane podczas naszej codziennej praktyki – wpisują się w główne hasło Światowej Organizacji Zdrowia: „One Health”, które oznacza dbanie o zdrowie ludzi, zwierząt i o całą otaczającą nas przyrodę – powiedział prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu i Patologii Słuchu.

Eksperci z Instytutu zabrali do Lizbony Platformę Badań Zmysłów – opracowane w Polsce przenośne urządzenie do umożliwiające wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie narządów zmysłów. Nieprawidłowy wynik oznacza, że niezwłocznie powinniśmy zgłosić się do specjalisty na pogłębioną diagnostykę.