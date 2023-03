Ceny kalafiora przerażają! Ponad 40 złotych za jedną sztukę

NBP obdarowało Mateusza Morawieckiego kosztownym prezentem! Co otrzymał premier?

Warzywa coraz droższe

W lutym warzywa drożały średnio o 22,3 proc. w ujęciu rok do roku. Zdecydowanie bardziej podrożały pomidory i papryka, ale też marchew czy cebula. Jest szansa ,że warzywa stanieją, jak pojawią się pierwsze polskie nowalijki. Na razie skazani jesteśmy na eksport, ale te produkty są też coraz droższe. W niektórych krajach sklepy zaczynają nawet wprowadzać reglamentację. Dlaczego warzywa są tak drogie?

Gwałtowny wzrost kosztów produkcji warzyw, niekorzystne warunki pogodowe, brak rąk do pracy, .zawirowania w transporcie i inne czynniki spowodowały, że podaż importowanych warzyw na polski rynek spadła, a ceny wielu biją rekordy. Stało się tak w szczególności z kalafiorem. Cena kalafiora wzrosła od końca listopada ubiegłego roku do lutego tego roku aż o 256 proc. - informuje portal sadyogrody.pl. Zimą kalafior sprowadzany jest do Polski głównie z Hiszpanii.

Kalafior - nowy król drożyzny

Nieprawdopodobne ceny osiągnął kalafior. Dziennik „Fakt” opisuje historię klientki, która robiła zakupy w Biedronce. W promocji był kalafior w cenie obniżonej z 12,99 zł na 6,99 zł, czyli prawi o połowę taniej. Jednak kobieta zapłaciła za kalafiora aż 23 zł. Cena, która została podana przy warzywie była bowiem nie za sztukę, a za kilogram. Czyli bez promocji warzywo kosztowałoby aż 42,87 zł. Podobnie drogiego kalafiora kupił niedawno senator Wadim Tyszkiewicz, który zapłacił 21,43 zł za sztukę, co opisał w mediach społecznościowych.

