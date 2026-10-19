Wygląda na to, że jedna z największych transakcji na polskim rynku handlowym ostatnich lat właśnie wchodzi w decydującą fazę. Kanadyjski gigant Alimentation Couche-Tard, który jest właścicielem sieci stacji paliw Circle K, jest o krok od sfinalizowania zakupu Grupy Żabka. To ruch, który może sporo zmienić w polskim handlu.

Spółka Circle K Polska złożyła 14 października 2026 roku wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Grupą Żabka. Postępowanie jest w toku, ale jego wszczęcie to jasny sygnał, że obie strony są zdeterminowane, by dopiąć transakcję do końca.

Wniosek w UOKiK to ostatnia prosta do przejęcia

Zgoda urzędu antymonopolowego to w zasadzie ostatni warunek, jaki musi zostać spełniony, aby Circle K mogło oficjalnie stać się nowym właścicielem Żabki. Urząd musi zbadać, czy taka koncentracja nie ograniczy w znaczący sposób konkurencji na rynku. Cała operacja odbywa się poprzez wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Zabka Group S.A., które kanadyjska grupa ogłosiła jeszcze pod koniec sierpnia 2026 roku.

Jak będzie wyglądać przejęcie Żabki? Znamy dokładny harmonogram

Zapisy na sprzedaż akcji przez dotychczasowych udziałowców miały zakończyć się 25 września. Termin ten został jednak przedłużony, co dało stronom więcej czasu na dopełnienie formalności. Nowy kalendarz transakcji jest bardzo konkretny. Najważniejsze daty, na które warto zwrócić uwagę, to:

26 października 2026 r. – ostateczny termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Grupy Żabka.

29 października 2026 r. – przewidywany dzień zawarcia samej transakcji.

3 listopada 2026 r. – dzień rozliczenia transakcji.

Zgodnie z harmonogramem, ostateczne rozliczenie transakcji, po którym nastąpi zmiana właściciela Żabki, zaplanowano właśnie na 3 listopada 2026 roku. To wtedy pieniądze trafią do sprzedających, a Circle K formalnie przejmie stery w jednej z najpopularniejszych sieci w Polsce.

Co dokładnie kupuje Circle K? Żabka to dziś znacznie więcej niż sklepy

Ktoś, kto myśli, że Circle K kupuje po prostu sieć małych sklepów z hot-dogami, jest w dużym błędzie. Grupa Żabka to dziś prawdziwy technologiczno-handlowy kombajn, który działa na wielu polach. Przejęcie dotyczy więc znacznie szerszego biznesu.

Podstawą działalności wciąż jest oczywiście potężna sieć ponad 10 tysięcy sklepów franczyzowych. Do tego dochodzi też logistyka - centra magazynowe i przeładunkowe. Oprócz tego w skład grupy wchodzą:

Żabka Nano – sieć w pełni autonomicznych, bezobsługowych sklepów.

Maczfit i Dietly – marki z rynku cateringu dietetycznego i usług powiązanych.

Jush! i Delio – usługi zyskującego na popularności segmentu q-commerce, czyli szybkich dostaw zakupów spożywczych do domu.

Froo – marka, pod którą Żabka od 2024 roku rozwija swoją sieć sklepów w Rumunii.

Przejęcie Żabki przez Circle K oznacza więc wejście kanadyjskiego gracza nie tylko na rynek sklepów convenience, ale także w dynamicznie rozwijające się segmenty usług cyfrowych i gastronomii. Dla polskiego rynku to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych 2026 roku, a jego ostateczny kształt poznamy już w najbliższych tygodniach.

Tak wygląda rumuńska "Żabka"