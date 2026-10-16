Produkt stworzony przez jednego z najpopularniejszych youtuberów w Polsce, Szymona Nyczkego, szerzej znanego jako Książulo, miał swoją premierę 7 października 2026 roku. Muala Pizza, bo tak nazywa się autorski wyrób, od początku budziła ogromne emocje. Zainteresowanie przerosło jednak najśmielsze oczekiwania. Już kilka dni po starcie sprzedaży w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że znalezienie pizzy w sklepach sieci Żabka graniczy z cudem - informuje portalspozywczy.pl.

Błyskawiczny sukces czy problem z dostawami?

Muala Pizza trafiła na rynek w dwóch wariantach: Fat Peppa (z pepperoni i sosem pomidorowym) oraz Fat Cheese (z cheddarem, mozzarellą, jalapeño i sosem serowym). Obie wersje kosztują 24,99 zł. Premiera była zapowiadana jako otwarcie ponad 13 tysięcy pizzerii jednocześnie, co odnosiło się do liczby sklepów Żabka, w których produkt można podgrzać na miejscu.

Wygląda jednak na to, że premierowy rzut Muala Pizza okazał się za mały, by zaspokoić ciekawość wszystkich klientów sieci. Pozostaje pytanie, czy to efekt genialnej strategii i ogromnego zainteresowania, czy może problemów logistycznych i zbyt małych dostaw do poszczególnych placówek.

Gdzie kupić pizzę Książula? Klienci objeżdżają sklepy

Platforma X stała się głównym miejscem wymiany informacji o dostępności produktu. Jeden z użytkowników, Michał Woch, opisał swoje poszukiwania.

Z ciekawości popytałem dziś w 10 różnych Żabkach, w różnych miastach o dostępność pizzy Książula i w każdym punkcie usłyszałem: nie ma pizzy, a jeśli jest, to znika w chwilę. Dostajemy tylko po 10–20 pizz przy dostawach

– napisał. Jego wpis wywołał lawinę komentarzy. Inni internauci potwierdzali problemy ze znalezieniem pizzy między innymi w Gdańsku czy na warszawskim Wilanowie. Z relacji wynika, że w niektórych miejscach produkt wyprzedał się w całości, a sklepy mają problem z zamówieniem kolejnych partii, bo zabrakło go również w hurtowniach. Klienci donoszą, że pizza Książula znika z lodówek w chwilę, a pracownicy sklepów potwierdzają, że pierwsze dostawy były bardzo ograniczone.

Co ciekawe, nie wszędzie sytuacja wygląda tak samo. Pojawiły się też głosy, na przykład z Wrocławia, że tam lodówki wciąż są pełne. Sieć na razie nie opublikowała oficjalnych danych sprzedażowych.

Książulo komentuje zamieszanie i stratę subskrybentów

Do całej sprawy odniósł się sam Nyczke. W filmie podziękował fanom za ogromne zainteresowanie, które doprowadziło do wyprzedania zapasów.

Przede wszystkim dziękuję za to, że wykupiliście cały nakład. Teraz być może parę dni pizzy w Żabkach nie będzie

- powiedział influencer. Przyznał jednocześnie, że opinie na temat smaku są podzielone, co jest naturalne. Najciekawszym wątkiem jego wypowiedzi była jednak informacja o odpływie widzów. Okazuje się, że po premierze komercyjnego produktu z jego kanału na YouTube zniknęło około 20 tysięcy subskrybentów. To pokazuje, że choć współpraca z siecią Żabka okazała się komercyjnym strzałem w dziesiątkę, to część fanów mogła poczuć się zawiedziona komercyjnym kierunkiem rozwoju twórcy.

Tak wygląda rumuńska "Żabka"