Jak i gdzie założyć IKZE? Ile można wpłacać?

IKZE możemy założyć w instytucjach finansowych, takich jak bank, fundusz inwestycyjny, fundusze emerytalne, czy zakłady ubezpieczeń. Zanim założymy jednak Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego warto sprawdzić koszty i ofertę instytucji którą wybieramy.

Jak korzystać z IKZE? Na nasze indywidualne konto sami wpłacamy wybrane przez nas kwoty, kiedy chcemy ale pierwsza wpłata musi wynosić minimalnie 150 zł, a kolejne 50 zł. Warto zaznaczyć, że w zależności od wysokości naszych wpłat możemy obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2024 roku mogliśmy zyskać nawet 3004 zł! M.in. dlatego przy IKZE obowiązują nas roczne limity wpłat.

Ile wynosi limit wpłat na IKZE? W 2024 roku to 9388,80 zł (w skali roku), a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą 14 803,20 zł. Limit wpłat na 2025 rok Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno ogłosić na początku grudnia 2024 roku.

Wypłata środków z IKZE

Jak i kiedy możemy wypłacić środki z IKZE? Możemy dokonać wypłaty po ukończeniu 65. roku życia i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Druga opcją jest wypłata ratalna z IKZE po ukończeniu 65 roku życia i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Zgodnie z przepisami, wypłaty będą następować przez co najmniej 10 lat. Jeśli wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, raty wypłaty są wypłacane przez okres równy okresowi w jakim dokonywane były wpłaty.

Przy jednorazowej, lub ratalnej wypłacie musimy opłacić ryczałtowy podatek wysokości 10 proc. zgromadzonych przez nas środków.

Jeśli chcemy wypłacić środki przed emeryturą, możemy to zrobić, ale przychód z konta IKZE musi być doliczony do naszego rocznego rozliczenia podatkowego. Ponadto wypłata resetuje historię wpłat i zamyka konto.

Czym się różni IKZE od IKE, oraz OFE?

Warto dodać, że oprócz IKZE funkcjonuje również w III filarze IKE (Indywidualne Konta Emerytalne), oba systemy różnią się sposobem wykorzystania ulgi podatkowej. IKZE pozwala na odliczanie co roku podatku dochodowego. IKE nie daje tej możliwości, ale w zamian nie płacimy 10 proc. podatku przy wypłacie pieniędzy, oferuje wyższy limit wypłat (w 2024 roku 23 472 zł), oraz wcześniejsza możliwość skorzystania z wypłaty (od 60 roku życia, lub od 55 roku życia w przypadku uzyskania wcześniejszej emerytury). Ponadto pieniądze z IKE możemy wypłacić wcześniej, częściowo, lub w całości, ale wypłata będzie obciążana 19-procentowym podatkiem.

Warto również podkreślić, że nasze środki z IKZE oraz IKE po śmierci są dziedziczone i przypadną spadkobiercom ustawowym, lub testamentowym.

