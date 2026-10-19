Trump i Putin zawarli porozumienie. Co z cenami paliw?

Porozumienie paliwowe między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem ma przede wszystkim wymiar polityczny. Tak ocenia je minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z „Pulsem Biznesu”.

Jak podkreśla szef MAP, skala dostaw wynikających z porozumienia jest zbyt mała, by odwrócić tendencje na giełdach. Nie oznacza to więc automatycznie, że ceny paliw szybko spadną. Szczególnie trudna pozostaje sytuacja na rynku oleju napędowego, którego ceny nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.

Minister Balczun zwraca jednocześnie uwagę, że Polska ma obecnie najniższe ceny paliw w Europie. To jednak nie oznacza, że sytuacja na rynku surowców przestanie być wyzwaniem dla krajowych firm energetycznych.

Orlen nie wstrzymuje inwestycji

Minister zapewnia, że mimo niepewności na rynkach plany inwestycyjne Orlenu pozostają aktualne.

– Plany inwestycyjne Orlenu są niezagrożone – podkreśla Balczun w rozmowie z „Pulsem Biznesu”.

To ważna deklaracja dla sektora energetycznego, który musi mierzyć się zarówno z wahaniami cen surowców, jak i koniecznością finansowania kosztownych projektów. W ocenie ministra samo porozumienie Trumpa z Putinem nie stanowi powodu, by zakładać zmianę planów koncernu.

Grupa Azoty dostanie zastrzyk pieniędzy?

Niepewność dotyczy również Grupy Azoty. Balczun został zapytany o to, czy rosnące ceny gazu mogą zagrozić planom restrukturyzacji chemicznej spółki. Minister przyznaje, że wcześniejsze założenia planu opierały się na nieograniczonym dostępie do taniego rosyjskiego surowca. Zmiana warunków na rynku gazu oznacza więc poważne wyzwanie dla branży chemicznej.

Szef MAP przekonuje jednak, że bieżąca sytuacja spółki jest względnie stabilna. Resort ma być również przygotowany na jej dokapitalizowanie. Plan dotyczący wsparcia finansowego Grupy Azoty ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie. Dla spółki, której działalność jest silnie uzależniona od kosztów surowców energetycznych, dodatkowy kapitał może mieć istotne znaczenie dla dalszej restrukturyzacji.

Spór o małe reaktory jądrowe

W rozmowie pojawił się również temat inwestycji w małe reaktory jądrowe, czyli SMR. Chodzi o porozumienie Synthosu Green Energy (SGE) z ZE PAK dotyczące budowy i eksploatacji takich jednostek w Pątnowie. Sprawa jest istotna także ze względu na wcześniejszą współpracę Synthosu z Orlenem. Obie firmy utworzyły spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), która ma rozwijać technologię małych reaktorów jądrowych.

Balczun wskazuje, że powodzenie projektu w dużej mierze zależy od inwestycji po stronie Orlenu. Podkreśla przy tym, że zarząd koncernu musi działać w interesie spółki i odpowiada za powierzony mu majątek, ale jednocześnie uwzględniać odpowiedzialność wobec walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w którym dominującą rolę odgrywa Skarb Państwa. Przyszłość projektu SMR będzie więc zależała nie tylko od samych planów technologicznych, lecz także od decyzji inwestycyjnych i ustaleń między zaangażowanymi spółkami.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]