Cyfrowe Paszporty Produktów. O co chodzi?

Cyfrowy Paszport Produktu

W 2026 roku będą obowiązywały Cyfrowe Paszporty Produktów. Co to oznacza w praktyce? Cyfrowy Paszport Produktu (CPP) będzie zawierał dane, które umożliwią identyfikację produktu, jego skład oraz proces powstawania, w tym informacje o sposobach recyklingu. Paszport produktowy ma obowiązywać w przypadku towarów wyprodukowanych w Europie, ale także sprowadzonych do UE.

Cyfrowy Paszport Produktu będzie pokazywał nie tylko skład produktów spożywczych, ale także całą drogę, jaką przebyły surowce niezbędne do jego wytworzenia. Wdrożenie pomoże również producentom z sektorów premium i luksusowych wdrożyć narzędzia, które będą zwalczać produkcję tzw. “podróbek”.

- Wdrożenie Cyfrowego Paszportu Produktu, który dostarczy informacji m.in. o pochodzeniu surowców, transporcie, czy generowanym śladzie węglowym. CPP ma ułatwić konsumentom świadomy wybór i odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z daną rzeczą, kiedy już nie będzie zdatna do użytku. Cieszy zwłaszcza to ostatnie, ponieważ obecnie zaledwie 12 proc. wyrzucanych tekstyliów trafia do recyklingu – podkreśla cytowana przez dlahandlu.pl Anna Schabikowska, doradczyni zarządu Exorigo-Upos.

Systematyczne wdrażanie CPP

Wdrożenie systemu związanego z CPP podzielone będzie na 3 fazy. Do 2027 będzie uproszczone CPP dla przemysłu tekstylnego. Pierwsze paszporty będą zawierały informacje o składzie produktu, materiałach z recyklingu, substancjach niebezpiecznych, mikrowłóknach plastikowych, recyklingu, łańcuchu dostaw. Następnie zakres informacji ma być systematycznie poszerzany.

Pieniądze to nie wszystko - Wojciech Trojanowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.