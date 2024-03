i Autor: Archiwum Zerowy VAT na żywność: rząd dopiero rozważa, czy utrzymać tę stawkę

Ceny w Polsce

Wraca 5 proc. VAT na żywność, ale nie w tych sklepach!

Tarcze antyinflacyjne przestają działać. W związku z tym od 1 kwietnia ma powrócić zniesiony VAT na żywność. Zmniejszenie stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0 proc. weszło w życie 1 lutego 2022 roku. Wcześniej te produkty były opodatkowane 5-procentową stawką. I z dniem 1 kwietnia 2024 roku VAT wraca. Ale nie we wszystkich sieciach handlowych. Jak to możliwe?