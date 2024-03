Biedronka vs Lidl

Koszyk Super Biznesu. Gdzie naprawdę zapłacisz mniej za zakupy w Biedronce czy Lidlu?

Wojna cenowa między dyskontami trwa na całego. Biedronka i Lidl zapewniają, że w ich sklepach jest taniej niż u konkurencji. Postanowiliśmy to sprawdzić. Do naszego koszyka zakupów trafiły podstawowe produkty spożywcze, takie same w Biedronce i w Lidlu. Sprawdź, ile kosztuje koszyk zakupów w najpopularniejszych dyskontach. Gdzie zapłacisz mniej?