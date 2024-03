i Autor: SHUTTERSTOCK Biedronka

Zakupy świąteczne

Godziny otwarcia Biedronki na Wielkanoc. Jak będzie czynna w Wielki Piątek i Wielką Sobotę?

Jak jest czynna Biedronka przed świętami. W okresie przedświątecznym sklepy wydłużają godziny otwarcia. Chodzi o to, by umożliwić konsumentom przygotowania do świąt wielkanocnych. Zobacz, jak jest czynna Biedronka w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.