Ile zarabia się w Biedronce? Podwyżki wynagrodzeń w Biedronce 2024 roku

Sieć Biedronka zdecydowała o podniesieniu pensji wszystkich pracowników sklepów oraz pracowników centrów dystrybucyjnych zatrudnionych na początkowych stanowiskach o kwoty wynoszące od 650 do 900 zł brutto, dla pełnego etatu, w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska.

Okres przedświąteczny to tradycyjnie czas dobrych wiadomości dla pracowników sieci Biedronka. Na wsparcie swoich pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia, obejmujące m.in. vouchery rabatowe, e-kody na zakupy oraz bogate paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci, największa sieć handlowa w kraju przeznaczyła rekordową kwotę ponad 160 milionów złotych. Jeszcze w grudniu załoga Biedronki otrzymała kolejną, dobrą informację o zwiększeniu wynagrodzenia od kolejnego miesiąca.

- Biedronka to godny zaufania i solidny pracodawca, który w czasach pełnych wyzwań zapewnia stabilne zatrudnienie. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników, jako firma podejmując zdecydowane działania, aby być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce. Biedronka jako lider niskich cen, jest również zdeterminowana do tego, by być liderem w docenianiu finansowym naszych pracowników – powiedział Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Nowe pensje w Biedronce 2024. Ile zarobi kasjer w Biedronce?

Jak kształtują się wynagrodzenia w Biedronce po zapowiadanych podwyżek na styczeń 2024?

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2024 r. nie mniej niż 4700 zł do 5050 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4850 zł do 5300 zł brutto.(początkujący pracę kasjer – sprzedawca, pracujący na pełen etat, ale z najkrótszym stażem, otrzyma aż 18 % podwyżki)

Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 6700 zł brutto.

Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5050 - 5350 zł brutto

Inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5800 - 6100 zł brutto.

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia. W 2023 roku ponad 60 tys. pracowników zajmujących podstawowe stanowiska dwukrotnie zostało objętych procesem podwyżkowym – od stycznia br. i po raz kolejny od lipca 2023 r. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy sieci w 2023 r. otrzymali też nagrodę finansową za osiągnięte wyniki. W kwietniu br. prawie 60 000 pracowników sieci Biedronka otrzymało Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2022 rok w wysokości 3750 zł brutto. Tym samym była to najwyższa w historii Biedronki wartość nagrody, która nagradzała pracowników za ogromną pracę i wysiłek w osiągnięcie wyników finansowych w kolejnym, trudnym ekonomicznie roku.

