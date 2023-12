Co robić w przypadku zniszczenia karty Moja Biedronka?

Co oznaczają nowe stawki za prąd dla Polaków? Komentarz eksperta

Jak założyć kartę Moja Biedronka?

Karta Moja Biedronka jest niezbędna, żeby skorzystać z wielu zniżek i promocji oferowanych przez sieć. Dzięki karcie klienci zostają uczestnikami najbardziej popularnego w Polsce programu. Oprócz plastikowej karty Moja Biedronka możemy też posiadać aplikację Biedronka, dzięki czemu kod kreskowy zeskanować możemy z telefonu. Biedronka daje swoim klientom trzy możliwości wyrobienia karty Moja Biedronka – pisze biznes.interia.pl.

Aby wyrobić dokument należy zwrócić się do personelu w sklepie. Podstawowe dane, jakie trzeba podać to: imię i nazwisk ,adres e-mail, numer telefonu. Wyrobienie karty jest bezpłatne. Otrzymujemy trzy karty Moja Biedronka: główna karta oraz dwie pomniejsze. Większa z nich jest w standardowej wielkości karty debetowej, czy dowodu osobistego. Pomniejsze karty posiadają wyrobione w rogach dziurki do noszenia przy kluczach czy breloku.

Aktywacja karty Moja Biedronka

Zanim skorzystasz z karty Moja Biedronka, musisz ją aktywować. Mamy trzy możliwości:

* aktywacja online,

* aktywacja telefoniczna

* aplikacja Biedronka.

Aktywacja online odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej https://moja.biedronka.pl/. Aktywacja telefoniczna odbywa się poprzez dedykowaną infolinię pod numerem (22) 20 53400. Po poprawnej rejestracji karty lojalnościowej, klient otrzymuje wiadomość SMS informującą o poprawnej rejestracji karty. Aktywacja w aplikacji Biedronka odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w aplikacji. Aplikacja jest dostępna do pobrania z Google Play (Android) lub App Store (iOS). Dzięki aplikacji Biedronka z programu lojalnościowego skorzystać możemy bez plastikowych kart.

Co zrobić w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty Moja Biedronka?

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta – możemy zadzwonić pod numer 22 205 33 00 lub wysłać maila na adres: bok@biedronka.pl.Pamiętajmy też, że klienci mają też inne możliwości potwierdzenia uczestnictwa w programie lojalnościowym Biedronki. Poza użyciem fizycznej karty członkostwo w programie lojalnościowym sieci możemy potwierdzić:

* skanując kod kreskowy z karty umieszczony w aplikacji Biedronka,

* podając przy kasie numer telefonu przypisany do karty Moja Biedronka.

