Czy 11 listopada są otwarte sklepy? Handel w Święto Niepodległości

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Zakaz handlu 11 listopada – co na ten temat mówią przepisy?
Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tego typu dni obowiązuje bezwzględny zakaz pracy w handlu dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Oznacza to, że wszystkie duże sieci handlowe, dyskonty (takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan), supermarkety oraz galerie handlowe pozostają zamknięte. Za złamanie tych regulacji i nielegalne powierzenie pracy zatrudnionym grożą surowe kary finansowe nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, warto załatwić to z odpowiednim wyprzedzeniem.
Gdzie zrobisz pilne zakupy w Święto Niepodległości? Oto najważniejsze wyjątki
Gdy w dzień święta zorientujesz się, że zabrakło Ci mleka, chleba czy drobnych artykułów pierwszej potrzeby, pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy, brzmi: czy 11 listopada są otwarte sklepy i gdzie szukać ratunku? Na szczęście ustawodawca przewidział szereg wyjątków od ogólnego zakazu handlu.
Miejsca, w których bez przeszkód zrobisz zakupy w Święto Niepodległości, to między innymi:
- Osiedlowe sklepy prywatne: Małe punkty handlowe (np. sieci Żabka, Lewiatan, ABC), pod warunkiem że za ladą stanie osobiście właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny.
- Stacje paliw: Większość stacji benzynowych działa całodobowo i oferuje bogaty asortyment spożywczy oraz podstawowe artykuły przemysłowe.
- Apteki i apteki dyżurne: Miejsca niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia i stałego dostępu do leków.
- Piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie: Punkty gastronomiczne oraz placówki sprzedające świeże pieczywo, wyroby cukiernicze czy kwiaty mogą legalnie funkcjonować w dni świąteczne.
- Placówki na dworcach i lotniskach: Sklepy zlokalizowane na terenach węzłów komunikacyjnych służą podróżnym również w dni wolne od pracy.
Czy osiedlowe sklepy są otwarte 11 listopada?
Choć mniejsze osiedlowe sklepy mogą być otwarte, pamiętaj, że godziny ich pracy w dni świąteczne są ustalane indywidualnie przez właścicieli. Często otwierają się one później i kończą obsługę klientów wcześniej niż w zwykłe dni powszednie. Dobrą praktyką jest dopytanie sprzedawcy w swoim ulubionym punkcie dzień wcześniej, jak planuje pracę 11 listopada.
Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, najlepszą strategią jest zrobienie większych zakupów z wyprzedzeniem. Wiele dyskontów w dzień poprzedzający Święto Niepodległości wydłuża godziny otwarcia, często nawet do godziny 23:00 lub do północy. Dzięki temu spokojnie uzupełnisz domowe zapasy i w pełni skorzystasz z wolnego dnia.