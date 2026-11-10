Czy 11 listopada są otwarte sklepy? Handel w Święto Niepodległości

Zakaz handlu 11 listopada – co na ten temat mówią przepisy?

Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tego typu dni obowiązuje bezwzględny zakaz pracy w handlu dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Oznacza to, że wszystkie duże sieci handlowe, dyskonty (takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan), supermarkety oraz galerie handlowe pozostają zamknięte. Za złamanie tych regulacji i nielegalne powierzenie pracy zatrudnionym grożą surowe kary finansowe nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, warto załatwić to z odpowiednim wyprzedzeniem.

Gdzie zrobisz pilne zakupy w Święto Niepodległości? Oto najważniejsze wyjątki

Gdy w dzień święta zorientujesz się, że zabrakło Ci mleka, chleba czy drobnych artykułów pierwszej potrzeby, pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy, brzmi: czy 11 listopada są otwarte sklepy i gdzie szukać ratunku? Na szczęście ustawodawca przewidział szereg wyjątków od ogólnego zakazu handlu.

Miejsca, w których bez przeszkód zrobisz zakupy w Święto Niepodległości, to między innymi:

Osiedlowe sklepy prywatne: Małe punkty handlowe (np. sieci Żabka, Lewiatan, ABC), pod warunkiem że za ladą stanie osobiście właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny.

Małe punkty handlowe (np. sieci Żabka, Lewiatan, ABC), pod warunkiem że za ladą stanie osobiście właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Stacje paliw: Większość stacji benzynowych działa całodobowo i oferuje bogaty asortyment spożywczy oraz podstawowe artykuły przemysłowe.

Większość stacji benzynowych działa całodobowo i oferuje bogaty asortyment spożywczy oraz podstawowe artykuły przemysłowe. Apteki i apteki dyżurne: Miejsca niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia i stałego dostępu do leków.

Miejsca niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia i stałego dostępu do leków. Piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie: Punkty gastronomiczne oraz placówki sprzedające świeże pieczywo, wyroby cukiernicze czy kwiaty mogą legalnie funkcjonować w dni świąteczne.

Punkty gastronomiczne oraz placówki sprzedające świeże pieczywo, wyroby cukiernicze czy kwiaty mogą legalnie funkcjonować w dni świąteczne. Placówki na dworcach i lotniskach: Sklepy zlokalizowane na terenach węzłów komunikacyjnych służą podróżnym również w dni wolne od pracy.

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Czy osiedlowe sklepy są otwarte 11 listopada?

Choć mniejsze osiedlowe sklepy mogą być otwarte, pamiętaj, że godziny ich pracy w dni świąteczne są ustalane indywidualnie przez właścicieli. Często otwierają się one później i kończą obsługę klientów wcześniej niż w zwykłe dni powszednie. Dobrą praktyką jest dopytanie sprzedawcy w swoim ulubionym punkcie dzień wcześniej, jak planuje pracę 11 listopada.

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, najlepszą strategią jest zrobienie większych zakupów z wyprzedzeniem. Wiele dyskontów w dzień poprzedzający Święto Niepodległości wydłuża godziny otwarcia, często nawet do godziny 23:00 lub do północy. Dzięki temu spokojnie uzupełnisz domowe zapasy i w pełni skorzystasz z wolnego dnia.