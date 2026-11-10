Czy 11 listopada są otwarte sklepy? Handel w Święto Niepodległości

Super Express
Super Express
2026-11-10 10:52

Planujesz długi weekend lub nagle zorientowałeś się, że w domowej lodówce brakuje podstawowych produktów? Zastanawiasz się, czy 11 listopada są otwarte sklepy, czy może drzwi wszystkich marketów będą zamknięte? Narodowe Święto Niepodległości to dzień ustawowo wolny od pracy, co niesie ze sobą istotne ograniczenia w handlu. Zanim jednak wpadniesz w panikę, sprawdź, gdzie mimo zakazu zrobisz pilne zakupy i jak przepisy regulują funkcjonowanie placówek w ten wyjątkowy dzień.

Wózek z zakupami w pustym supermarkecie. O tym, czy 11 listopada sklepy są otwarte, przeczytasz na stronie Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI 11 listopada

Zakaz handlu 11 listopada – co na ten temat mówią przepisy?

Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tego typu dni obowiązuje bezwzględny zakaz pracy w handlu dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Oznacza to, że wszystkie duże sieci handlowe, dyskonty (takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan), supermarkety oraz galerie handlowe pozostają zamknięte. Za złamanie tych regulacji i nielegalne powierzenie pracy zatrudnionym grożą surowe kary finansowe nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, warto załatwić to z odpowiednim wyprzedzeniem.

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Gdzie zrobisz pilne zakupy w Święto Niepodległości? Oto najważniejsze wyjątki

Gdy w dzień święta zorientujesz się, że zabrakło Ci mleka, chleba czy drobnych artykułów pierwszej potrzeby, pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy, brzmi: czy 11 listopada są otwarte sklepy i gdzie szukać ratunku? Na szczęście ustawodawca przewidział szereg wyjątków od ogólnego zakazu handlu.

Miejsca, w których bez przeszkód zrobisz zakupy w Święto Niepodległości, to między innymi:

  • Osiedlowe sklepy prywatne: Małe punkty handlowe (np. sieci Żabka, Lewiatan, ABC), pod warunkiem że za ladą stanie osobiście właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny.
  • Stacje paliw: Większość stacji benzynowych działa całodobowo i oferuje bogaty asortyment spożywczy oraz podstawowe artykuły przemysłowe.
  • Apteki i apteki dyżurne: Miejsca niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia i stałego dostępu do leków.
  • Piekarnie, cukiernie i kwiaciarnie: Punkty gastronomiczne oraz placówki sprzedające świeże pieczywo, wyroby cukiernicze czy kwiaty mogą legalnie funkcjonować w dni świąteczne.
  • Placówki na dworcach i lotniskach: Sklepy zlokalizowane na terenach węzłów komunikacyjnych służą podróżnym również w dni wolne od pracy.
11 listopada - dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość
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Czy osiedlowe sklepy są otwarte 11 listopada?

Choć mniejsze osiedlowe sklepy mogą być otwarte, pamiętaj, że godziny ich pracy w dni świąteczne są ustalane indywidualnie przez właścicieli. Często otwierają się one później i kończą obsługę klientów wcześniej niż w zwykłe dni powszednie. Dobrą praktyką jest dopytanie sprzedawcy w swoim ulubionym punkcie dzień wcześniej, jak planuje pracę 11 listopada.

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, najlepszą strategią jest zrobienie większych zakupów z wyprzedzeniem. Wiele dyskontów w dzień poprzedzający Święto Niepodległości wydłuża godziny otwarcia, często nawet do godziny 23:00 lub do północy. Dzięki temu spokojnie uzupełnisz domowe zapasy i w pełni skorzystasz z wolnego dnia.

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