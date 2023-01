Czy czeka nas powrót do tradycyjnego handlu? Przewidywania ekspertów na 2023 rok

Ekspert: W lutym i marcu inflacja może wzrosnąć do nawet 20 proc.

Istota "zatowarowania" sklepów

Wyzwania logistyczne ostatnich lat dobitnie pokazały nam, jak istotne jest budowanie rezerwuaru i odpowiednie zatowarowanie sklepów. W ciągu najbliższych miesięcy inflacja nadal będzie budziła niepokój a mimo to, oczekuje się, że sprzedaż świąteczna na świecie wzrośnie w tym roku o 4 do 6 procent.

Z jednego z ostatnich badań Medallii wynika, że ​​konsumenci kupują mniej produktów, jednak wydają więcej na wybrane marki. Stwarza to szereg możliwości przed detalistami, aby budować lojalność klientów oraz skoncentrować się na tworzeniu pozytywnych doświadczeń kupujących zarówno stacjonarnie, jak i online.

Zakupy w czasach inflacji. Cena i wartość kluczowymi czynnikami

Cena i wartość to kluczowe czynniki napędzające zakupy konsumentów przy inflacji. Obecni klienci są bardziej skłonni do wypróbowania marek własnych sklepów spożywczych w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Podczas ewolucji tych postaw, sprzedawcy detaliczni powinni na bieżąco śledzić zachowanie konsumentów, aby w razie potrzeby wprowadzić zmiany szybciej niż konkurencja.

Dostosowanie strategii może zająć trochę czasu, jednak najważniejsze jest sprecyzowanie, co napędza tę transformację i jakie kroki można podjąć, żeby zwiększyć przychody. Szczególnie należy uwzględnić to, co dzieje się z osobami, które nie robią zakupów stacjonarnie – tj. potencjalnymi klientami, którzy jedynie odwiedzają sklep bez kupienia produktów.

Zwiększanie potencjału sprzedażowego

Wyobraźmy sobie, że sklep detaliczny odwiedza dziennie 1 000 osób, z których tylko 50 procent ostatecznie coś kupuje. Ustalenie, dlaczego druga połowa odchodzi bez zakupu, stwarza potencjał do zwiększenia sprzedaży bez przyciągania większej liczby odwiedzających placówkę. Odkrycie przyczyny tego braku konwersji pozwoli stworzyć więcej okazji do potencjalnej sprzedaży, a co za tym idzie, uzyskanie od niektórych z nowych klientów długoterminowej lojalności.

Dotarcie do sedna problemów klientów stanowiło kiedyś ogromne wyzwanie, jednak staje się to zdecydowanie prostsze przy stosowaniu dedykowanych rozwiązań technologicznych. Formy umożliwiające uzyskanie feedbacku od klientów takie jak ankiety, media społecznościowe i analityka zachowań w kanałach cyfrowych są szczególnie przydatne w czasach tak dynamicznych zmian na rynku. Narzędzia te mają pomóc w zrozumieniu doświadczenia digitalowego, ale także wskazać obszary zmian w celu poprawy doświadczeń przyszłych konsumentów.

Powrót tradycyjnego biznesu w 2023 roku

Tradycyjna część biznesu będzie wyróżnikiem konkurencyjnym w 2023 roku. Za pomocą technologii sprzedawcy handlu detalicznego będą w stanie zrozumieć, czego naprawdę oczekują klienci w sklepie stacjonarnym i internetowym. Sprzedawcy detaliczni desperacko będą chcieli utrzymać klientów, a konsumenci być jak najbardziej oszczędni w wydatkach.

W takiej sytuacji przodujący detaliści posłużą się technologią, która ułatwi im zrozumienie potrzeb kupujących oraz potencjalnych klientów. Umiejętne wykorzystanie tych spostrzeżeń umożliwi przeszkolenie pracowników, dopasowanie oferty produktowej oraz usprawnienie procesów wewnątrz organizacji, tak aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, a co za tym idzie budować konkurencyjność na rynku.