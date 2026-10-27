Czy kurierzy pracują 1 listopada i 31 października? Dostarczanie paczek w weekend InPost, DPD i DHL

Praca kurierów 31 października oraz 1 listopada

Planujesz zakupy online na koniec października lub czekasz na ważną przesyłkę? Wiele osób zastanawia się, czy kurierzy pracują 31 października. Ostatni dzień października wypada w sobotę, co oznacza, że firmy kurierskie realizują doręczenia według specjalnych harmonogramów weekendowych. Przykładowo, InPost 31 października realizuje usługę Paczka w Weekend oraz odbiory z automatów Paczkomat, natomiast w firmach DPD czy DHL paczki trafiają do odbiorców, o ile nadawca opłacił opcję dostawy w sobotę.

Sytuacja zmienia się diametralnie kolejnego dnia. Czy kurierzy pracują 1 listopada? Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy na mocy Kodeksu pracy i Ustawy o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że tradycyjne doręczenia pod drzwi oraz podjazdy kurierów po odbiór paczek są całkowicie wstrzymane u wszystkich przewoźników. Żadna z firm kurierskich nie realizuje standardowych dostaw w tym dniu.

Jak działa InPost 1 listopada i co z urządzeniami Paczkomat?

Co w takim razie z automatycznymi skrytkami do odbioru paczek? Wiele osób w okresie świątecznym zadaje sobie pytanie, czy InPost działa 1 listopada. Same urządzenia Paczkomat® są dostępne dla odbiorców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli Twoja paczka została dostarczona do automatu przed rozpoczęciem święta (np. w piątek lub w sobotę rano), bez problemu odbierzesz ją również w niedzielę 1 listopada przy użyciu aplikacji mobilnej lub kodu odbioru.

Trzeba jednak pamiętać o kluczowej zasadzie: InPost 1 listopada nie wysyła kurierów w trasę. W to święto do skrytek nie są dokładane żadne nowe przesyłki ani nie są z nich odbierane paczki nadane przez użytkowników. Jeśli więc zależy Ci na odbiorze przed dniem wolnym, upewnij się, że nadawca wyśle paczkę z odpowiednim wyprzedzeniem.

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Święto Niepodległości – czy firmy kurierskie pracują 11 listopada?

Listopad przynosi kolejne dni wolne, które wpływają na czas realizacji zamówień internetowych. Często pojawia się pytanie, czy firmy kurierskie pracują 11 listopada? Narodowe Święto Niepodległości to czerwona kartka w kalendarzu i kolejny dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia firmy takie jak InPost, DPD, DHL, GLS oraz Poczta Polska całkowicie zawieszają doręczenia i odbiory przesyłek.

Wszystkie paczki nadane tuż przed świętem, czyli 10 listopada, trafią do sortowni i zostaną przekazane do doręczenia dopiero w kolejnym dniu roboczym (12 listopada). Aby Twoje zamówienie dotarło bez opóźnień, warto planować wysyłkę ze stosownym wyprzedzeniem lub wybierać opcje dostawy ekspresowej przed dniami wolnymi.