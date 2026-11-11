Czy Żabka jest otwarta 11 listopada? Godziny otwarcia Żabki w Święto Niepodległości 2026

Anna Wojnowska
2026-11-11 7:27

11 listopada 2026 roku większość marketów zamknie swoje drzwi, ale rozwiązanie tego problemu z pilnymi zakupami może być znacznie prostsze, niż myślisz. Zastanawiasz się, czy Żabka jest otwarta 11 listopada? Sprawdziliśmy aktualne przepisy prawne oraz zasady funkcjonowania osiedlowych placówek, aby brak kluczowych produktów nie zepsuł Ci dnia wolnego.

Wejście do sklepu Żabka z zielonym szyldem i napisem Żabka Cafe. O godzinach otwarcia 11 listopada dowiesz się z Eska.
Autor: Piotr Stańczak

Czy Żabka jest otwarta 11 listopada? Przepisy prawne w 2026 roku

Narodowe Święto Niepodległości, które w 2026 roku wypada w środę, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w większości placówek handlowych obowiązuje wtedy ścisły zakaz sprzedaży. Oznacza to, że duże dyskonty, hipermarkety oraz galerie handlowe pozostaną niedostępne dla klientów. Czy w takim razie czy Żabki są otwarte 11 listopada?

Odpowiedź brzmi: tak, w większości przypadków bez problemu zrobisz tam zakupy! Sklepy tej sieci funkcjonują w modelu franczyzowym. W praktyce oznacza to, że zastosowanie ma wyjątek przewidziany w art. 6 ust. 1 pkt 27 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim handel w dni objęte zakazem jest dozwolony, o ile sprzedaż prowadzi osobiście przedsiębiorca (franczyzobiorca) będący osobą fizyczną, pracujący we własnym imieniu i na własny rachunek. Właściciel może przy tym korzystać z nieodpłatnej pomocy członków najbliższej rodziny.

Więcej o godzinach otwarcia 11 listopada przeczytasz w:

Żabka godziny otwarcia 11 listopada – na co warto zwrócić uwagę?

Skoro wiemy już, że Żabka 11 listopada ma prawo legalnie obsługiwać klientów, warto przyjrzeć się kwestii czasu pracy. W święta państwowe nie obowiązuje jednolity, odgórny harmonogram (taki jak standardowe godziny od 6:00 do 23:00). O tym, w jakich przedziałach czasowych placówka otworzy swoje drzwi, decyduje indywidualnie każdy franczyzobiorca.

W kontekście godzin otwarcia Żabki 11 listopada istnieje kilka możliwych scenariuszy, które zależą od decyzji właściciela danego punktu:

  • godziny skrócone – wiele placówek działa w trybie dyżurnym, np. w godzinach 10:00–18:00 lub 11:00–19:00.
  • godziny standardowe – niektórzy franczyzobiorcy decydują się na obsługę klientów przez cały dzień, zachowując pełny wymiar czasowy od 6:00 do 23:00.
  • sklepy samoobsługowe (Żabka Nano) – autonomiczne punkty działają bez zmian w trybie 24/7, ponieważ transakcje odbywają się w nich bez udziału personelu.
11 listopada - dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość
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Jak sprawdzić, czy Żabka jest czynna 11 listopada w Twojej okolicy?

Planujesz szybki wypad po najpotrzebniejsze artykuły i chcesz uniknąć niespodzianki w postaci zamkniętych drzwi? Odpowiedź na pytanie, czy Żabka jest czynna 11 listopada w Twoim najbliższym sąsiedztwie, poznasz bez wychodzenia z domu za pomocą dwóch prostych metod.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oficjalnej aplikacji mobilnej Żappka. W zakładce z mapą i wyszukiwarką sklepów godziny otwarcia poszczególnych punktów na dni świąteczne są aktualizowane bezpośrednio przez franczyzobiorców. Drugim niezawodnym sposobem jest zwrócenie uwagi na komunikaty wywieszane na drzwiach sklepu – zazwyczaj na dzień lub dwa przed 11 listopada właściciele umieszczają tam dokładną informację o grafice obowiązującym w Święto Niepodległości.

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