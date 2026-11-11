Czy Żabka jest otwarta 11 listopada? Godziny otwarcia Żabki w Święto Niepodległości 2026

Czy Żabka jest otwarta 11 listopada? Przepisy prawne w 2026 roku

Narodowe Święto Niepodległości, które w 2026 roku wypada w środę, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w większości placówek handlowych obowiązuje wtedy ścisły zakaz sprzedaży. Oznacza to, że duże dyskonty, hipermarkety oraz galerie handlowe pozostaną niedostępne dla klientów. Czy w takim razie czy Żabki są otwarte 11 listopada?

Odpowiedź brzmi: tak, w większości przypadków bez problemu zrobisz tam zakupy! Sklepy tej sieci funkcjonują w modelu franczyzowym. W praktyce oznacza to, że zastosowanie ma wyjątek przewidziany w art. 6 ust. 1 pkt 27 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim handel w dni objęte zakazem jest dozwolony, o ile sprzedaż prowadzi osobiście przedsiębiorca (franczyzobiorca) będący osobą fizyczną, pracujący we własnym imieniu i na własny rachunek. Właściciel może przy tym korzystać z nieodpłatnej pomocy członków najbliższej rodziny.

Żabka godziny otwarcia 11 listopada – na co warto zwrócić uwagę?

Skoro wiemy już, że Żabka 11 listopada ma prawo legalnie obsługiwać klientów, warto przyjrzeć się kwestii czasu pracy. W święta państwowe nie obowiązuje jednolity, odgórny harmonogram (taki jak standardowe godziny od 6:00 do 23:00). O tym, w jakich przedziałach czasowych placówka otworzy swoje drzwi, decyduje indywidualnie każdy franczyzobiorca.

W kontekście godzin otwarcia Żabki 11 listopada istnieje kilka możliwych scenariuszy, które zależą od decyzji właściciela danego punktu:

godziny skrócone – wiele placówek działa w trybie dyżurnym, np. w godzinach 10:00–18:00 lub 11:00–19:00.

– wiele placówek działa w trybie dyżurnym, np. w godzinach 10:00–18:00 lub 11:00–19:00. godziny standardowe – niektórzy franczyzobiorcy decydują się na obsługę klientów przez cały dzień, zachowując pełny wymiar czasowy od 6:00 do 23:00.

– niektórzy franczyzobiorcy decydują się na obsługę klientów przez cały dzień, zachowując pełny wymiar czasowy od 6:00 do 23:00. sklepy samoobsługowe (Żabka Nano) – autonomiczne punkty działają bez zmian w trybie 24/7, ponieważ transakcje odbywają się w nich bez udziału personelu.

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Jak sprawdzić, czy Żabka jest czynna 11 listopada w Twojej okolicy?

Planujesz szybki wypad po najpotrzebniejsze artykuły i chcesz uniknąć niespodzianki w postaci zamkniętych drzwi? Odpowiedź na pytanie, czy Żabka jest czynna 11 listopada w Twoim najbliższym sąsiedztwie, poznasz bez wychodzenia z domu za pomocą dwóch prostych metod.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oficjalnej aplikacji mobilnej Żappka. W zakładce z mapą i wyszukiwarką sklepów godziny otwarcia poszczególnych punktów na dni świąteczne są aktualizowane bezpośrednio przez franczyzobiorców. Drugim niezawodnym sposobem jest zwrócenie uwagi na komunikaty wywieszane na drzwiach sklepu – zazwyczaj na dzień lub dwa przed 11 listopada właściciele umieszczają tam dokładną informację o grafice obowiązującym w Święto Niepodległości.