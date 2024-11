Deweloper sprzedaje mieszkania w Warszawie z najemcami. W ilości hurtowej

Nvidia przebiła Apple. Rynkowa wartość spółki to już 3,43 biliona dolarów

Deweloper sprzedaje mieszkania, w których dalej mieszkają najemcy

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", firma Echo Investment niedawno wprowadziła na rynek 450 mieszkań w Browarach Warszawskich (dzielnica Wola). Mieszkania był do tej pory wynajmowanie na platformie należącej do firmy - Resi4Rent. Jak się jednak okazuje, ponad połowa mieszkań, którą inwestor wystawił na sprzedaż ma wciąż trwające umowy najmu z lokatorami! Co stanie się z nimi po sprzedaży?

- Inwestor po nabyciu mieszkania będzie kontynuować umowę na dotychczasowych warunkach aż do jej wygaśnięcia. Umowy najmu Resi 4 Rent wygasają sukcesywnie, ostatnie, pojedyncze umowy kończą się w sierpniu 2025 - powiedziała w rozmowie z "GW" rzeczniczka Echo Investment Weronika Ukleja-Sałak.

Do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej Resi4Rent ma zarządzać budynkiem.

Dlaczego deweloper wyprzedaje mieszkania?

Choć z reguły fundusze kupują masowo mieszkania w Polsce, to tym razem został wykonany ruch w drugą stronę. Jak wyjaśnia "GW" rzeczniczka Echo Investment firma miała dostrzec "strukturalny niedobór lokali na polskim rynku" i dlatego miała zdecydować się o sprzedaży dwóch z czternastu inwestycji w Browarach Warszawskich i na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu.

Zdaniem analityków rynku mieszkaniowego Warszawie nie grozi "drugi Berlin", czyli przejęcie dużej części nieruchomości przez fundusze inwestycyjne i tym samym windowanie cen wynajmu. Jak czytamy w "GW", w Warszawie jest ok. miliona mieszkań, a według ostrożnych szacunków jedynie ok. 100 tys. to mieszkania wynajmowanie przez indywidualnych właścicieli.