Zmiany na rynku mediów?

Jak wskazuje PAP, „Financial Times” informował w lipcu, że WBD - który jest właścicielem m.in. HBO, studia Warner Bros. i CNN - przygotowuje plan podziału. Informator zaangażowany w rozważania powiedział jednak, że choć taki podział początkowo wyglądał „atrakcyjnie na papierze, stworzyłby bardzo poważne wyzwania operacyjne”, np. dotyczące praw do transmisji sportowych albo określania, co i kiedy trafia do tradycyjnej telewizji, a co do streamingu. „W najlepszym przypadku będziemy mieli do czynienia z wieloletnimi wyzwaniami prawnymi” - dodała ta osoba.

Aktualnie według źródeł „Financial Times” Zaslav i Wiedenfels chcą pozbyć się mniejszych aktywów i rozważają oferty sprzedaży TVN lub udziałów w biznesie gier wideo Warnera, który posiada cenne prawa do gier o Harrym Potterze. Zdaniem brytyjskiego dziennika, kierownictwo WBD ma nadzieję, że inwestorzy zachowają cierpliwość, gdy będą pracować nad przekształceniem spółki, gdyż uważają, że jej rzeczywista kapitalizacja rynkowa powinna wynosić około 60 mld USD, czyli 25 USD za akcję, znacznie powyżej giełdowej ceny z poniedziałku, która wyniosła 7,88 USD.

Historia grupy

Brytyjski dziennik przypomina, że grupa powstała w kwietniu 2022 r. w wyniku fuzji, która miała pomóc dwóm firmom medialnym, Discovery i WarnerMedia, konkurować w brutalnej bitwie streamingowej z Netflixem i Disneyem. Jak podaje PAP, od czasu fuzji grupa skupiła się na cięciu kosztów i spłacie zadłużenia, przeprowadzając kilka rund zwolnień i sprzedając niektóre aktywa.