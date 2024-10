Do 400 tys. zł wydatków dla właścicieli nieruchomości. Bruksela wdraża kosztowne przepisy

Nawet 400 tys. zł kosztów termomodernizacji budynków

Unijna dyrektywa ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPDB - ang. Energy Performance of Buildings Directive) zakłada dekarbonizację budynków w Unii Europejskiej do 2050 roku. Jak podaje KOBiZE w raporcie z rynku CO2 za sierpień 2024 r., Unia Europejska chce, aby do 2030 roku ograniczyć emisję z sektora budynków o 60 proc.

- Zgodnie z szacunkami opublikowanymi przez FIEC (European Construction Industry Federation), koszty renowacji budynków najbardziej odbiegających od wymagań i podniesienia ich standardu do właściwego poziomu efektywności energetycznej mogą wahać się w przedziale 15-100 tys. euro. W praktyce koszty te mogą okazać się jeszcze wyższe. Do takich działań należy zarówno ocieplanie ścian i dachów, jak i wymiana okien oraz drzwi, wymiana źródeł ciepła i samej instalacji - pisze KOBiZE w raporcie. Przy obecnym kursie euro, to koszty od 64 tys. zł do nawet 430 tys. zł.

KOBiZE zauważa, że unijne wymogi dot. termomodernizacji w połączeniu z wymogiem odejścia od paliw kopalnych, może doprowadzić do znacznego wzrostu cen nieruchomości. Oznacza to także podwyżkę kosztów dla właścicieli domów i wyższe koszty nowych budów.

- Wprawdzie Fit for 55 przewiduje wsparcie finansowe termomodernizacji dla najbiedniejszych gospodarstw domowych w postaci dotacji i pożyczek lecz, wobec wzrostu cen energii i idącym za tym wzrostem kosztów działalności przedsiębiorstw można mieć obawy, że czynniki inflacjogenne obniżą jego wartość i zasięg. Można też obawiać się, że wsparcia nie wystarczy dla wszystkich właścicieli, którzy go potrzebują - podaje KOBiZE.

Komisja Europejska ma przeznaczyć na termomodernizację budynków do 150 mln euro z budżetu UE, ale środki będą musiały być uzupełniane z budżetów państw członkowskich UE. Ponadto w przypadku właścicieli budynków, którzy są w "lepszej sytuacji finansowych", termomodernizacja będzie musiała zostać wykonana ze środków prywatnych.

Polska będzie miała obowiązek dostosować się do dyrektywy budynkowej

Dyrektywa EPBD weszła w życie pod koniec maja 2024 roku, a do końca maja 2026 roku przepisy muszą zostać wdrożone przez inne państwa członkowskie, więc i Polskę.

Co więcej, kraje będą musiały wyznaczyć ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej i wdrażać je za pośrednictwem polityk krajowych, przez krajowe plany renowacji budynków. Plan musi zostać przedstawiony do końca 2025 roku, oraz przyjęty i zgłoszony do Komisji do końca 2026 roku. Ponadto co pięć lat państwa członkowskie będą musiały przedstawiać kolejne plany przedstawiające postępy i dalsze plany w dekarbonizacji budynków.

Ponadto od od 1 stycznia 2028 r. wszystkie nowe budynki w sektorze publicznym mają być zeroemisyjne, a od 2030 roku taki wymóg będzie dotyczył wszystkich nowych budynków.

