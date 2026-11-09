We wtorek paliwo będzie tańsze

Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać we wtorek. W porównaniu z poniedziałkiem kierowcy zapłacą mniej za wszystkie trzy podstawowe rodzaje paliwa. Benzyna Pb 95 potanieje w limicie o 8 groszy na litrze – cena spadnie z 6,12 zł do 6,04 zł.

Z kolei cena benzyny Pb 98 spadnie o 13 groszy, zamiast 6,80 zł zapłacimy maksymalnie 6,67 zł. Tańszy 0 9 groszy będzie również diesel. Jego maksymalna cena zmniejszy się z 7,83 zł do 7,74 zł.

Warto pamiętać, że są to ceny maksymalne. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekroczyć limitów ogłoszonych przez ministra.

Kiedy poznamy kolejne ceny?

Kierowcy nie będą musieli długo czekać na następną decyzję. Kolejne obwieszczenie Ministra Energii zostanie opublikowane 10 listopada i określi maksymalne ceny paliw na środę. Stawki mogą się więc zmieniać z dnia na dzień.

Rządowy pakiet ma ograniczyć koszty tankowania

Obecny mechanizm to trzecia odsłona programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego zadaniem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i zmniejszenie wydatków kierowców. Podstawą działania pakietu jest możliwość czasowego obniżenia VAT i akcyzy na paliwa oraz ustalanie maksymalnej ceny, której sprzedawcy nie mogą przekroczyć.

Na finansowanie tych rozwiązań mają złożyć się wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ustawa w tej sprawie została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą wyliczenia podatku będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 roku, powiększonej o 20 proc. W przypadku firm, które nie produkują paliw, wysokość daniny nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Według rządowych założeń pakiet CPN ma obowiązywać do końca 2026 roku. Jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

To już trzecia odsłona programu CPN

Pierwszą wersję pakietu wprowadzono pod koniec marca, gdy ceny ropy rosły w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Wówczas rząd zdecydował o czasowym obniżeniu VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Wprowadzono też mechanizm maksymalnych cen paliw ogłaszanych przez Ministra Energii. Pierwsza odsłona programu obowiązywała do końca czerwca, choć obniżka akcyzy zakończyła się w połowie miesiąca.

Druga odsłona CPN pojawiła się w wakacje – od 17 do 31 sierpnia. Tym razem program nie obejmował już obniżki akcyzy.

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