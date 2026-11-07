Polacy się bogacą! Za najniższą krajową kupimy dziś dwa razy więcej tego towaru

Ile wynosi najniższa krajowa w 2026 roku? Tak zmieniała się płaca minimalna

Płaca minimalna w Polsce to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może zgodnie z prawem wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jej wysokość ustala państwo, a pracodawcy mają obowiązek przestrzegać tej stawki. Na przestrzeni lat za ustalanie wysokości płacy minimalnej odpowiadała Rada Ministrów, a od 1990 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Dopiero w 2002 roku weszła w życie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która odebrała ministrowi pracy ten obowiązek. Przepisy te obowiązują do dziś.

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4806 zł brutto, czyli około 3606 zł netto (na rękę). Tymczasem jeszcze w 2010 roku najniższa krajowa wynosiła zaledwie 1317 zł brutto, co przy pełnym etacie i standardowych kosztach uzyskania przychodu przekładało się na około 984,15 zł netto. Choć obecnie płaca minimalna jest ponad trzykrotnie wyższa niż 16 lat temu, nie oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową mogą dziś kupić ponad trzy razy więcej produktów i usług niż wtedy. Wszystko przez wzrost cen i kosztów utrzymania na przestrzeni lat.

Dobrym sposobem na sprawdzenie, jak zmieniła się wartość naszych zarobków, jest porównanie cen benzyny. Od kosztów paliwa zależą bowiem nie tylko wydatki kierowców, ale również ceny wielu produktów i usług. Sprawdzamy zatem, ile kosztował litr benzyny w 2010 roku, a ile trzeba za niego zapłacić obecnie. Porównujemy także, ile litrów paliwa można dziś kupić za najniższą krajową, a na ile wystarczała minimalna pensja 16 lat temu.

Ile kosztowała benzyna w 2010 roku? Tyle litrów można było kupić za najniższą krajową

Wiosną 2010 roku cena popularnej benzyny Pb95 w Polsce wahała się od około 4,18 zł do 4,30 zł za litr. Z kolei pod koniec grudnia średnia cena wzrosła do około 4,86 zł za litr, przy czym w zależności od stacji wynosiła od około 4,67 zł do 4,99 zł. Średnia roczna cena benzyny bezołowiowej Pb95 w Polsce w 2010 roku wynosiła zatem 4,53–4,54 zł za litr.

W 2010 roku najniższa krajowa wynosiła zaledwie 1317 zł brutto. Za taką kwotę można było kupić średnio około 290,7 litra benzyny Pb95, choć ostateczna ilość zależała od miesiąca i stacji, na której tankowaliśmy. Po odliczeniu podatków i składek minimalne wynagrodzenie przy pełnym etacie i standardowych kosztach uzyskania przychodu wynosiło około 984,15 zł netto. Za taką kwotę mogliśmy kupić średnio 217,3 litra benzyny Pb95.

Ile benzyny można kupić za najniższą krajową w 2026 roku? Różnica jest ogromna

Według piątkowego obwieszczenia ministra energii, ceny paliw od soboty do poniedziałku, 9 listopada nie mogą przekroczyć 6,12 zł za litr benzyny Pb95, 6,80 zł za benzynę Pb98., a za olej napędowy – 7,83 zł. Za minimalne wynagrodzenie wynoszące 4806 zł brutto można kupić około 785,3 litra benzyny Pb95. Jeśli jednak uwzględnimy kwotę, którą pracownik otrzymuje na rękę, czyli około 3606 zł netto, wystarczy ona na zakup około 589,2 litrów paliwa. To ponad 2,5 razy więcej niż 16 lat temu.

Jeszcze niedawno sytuacja wyglądała jednak znacznie mniej korzystnie. We wrześniu 2026 roku średnia cena benzyny Pb95 wynosiła około 7,50–7,99 zł za litr. Ceny gwałtownie wzrosły po zakończeniu rządowego programu CPN i przywróceniu 23-procentowej stawki VAT od 1 września 2026 roku. Wówczas za 3606 zł netto można było kupić od około 451,3 do 480,8 litra benzyny Pb95. Mimo wyższych cen paliwa nadal było to ponad dwa razy więcej niż w 2010 roku.