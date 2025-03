Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych? Spółdzielcy krytykują propozycje ministra: "To Jak powrót do PRL-u!"

Na podstawie art. 20. Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ryczałt energetyczny przysługuje:

kombatantom

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

pobierającym emeryturę lub rentę wdowom po kombatantach i innych osobach uprawnionych

Ryczałt energetyczny – nowa wysokość od 1 marca 2025 ogłoszona w Monitorze Polskim

Jak podaje Monitor Polski, 22 stycznia 2025 r. Poz. 78:

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ogłasza się, że od dnia 1 marca 2025 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł.

Jak wnioskować o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK) należy uzupełnić o decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień/właściwego organu wojskowego.

Jak zwiększą się inne dodatki od ZUS?

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych.

Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1893,41 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 348,22 zł. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.

