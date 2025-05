Dodatek do renty socjalnej 2520 zł: Komu przysługuje?

Osobom uprawnionym do renty socjalnej, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, będzie przysługiwał dodatek dopełniający w kwocie 2520 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to ma być istotnym wsparciem dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki.

Wypłata z wyrównaniem od stycznia: Kiedy i jak ZUS wypłaci pieniądze?

Pierwsza wypłata dodatku do renty socjalnej nastąpi w maju 2025 r. wraz z rentą, z wyrównaniem od stycznia. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymają jednorazowo wyrównanie za pięć miesięcy.

– Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty jest to 2520 zł brutto. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku będzie jednak zgodnie z przepisami odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Dodatek z automatu czy na wniosek? Sprawdź, co musisz zrobić!

W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli 1 stycznia 2025 r., miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS przyzna ten dodatek z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek automatycznie osobom, które na 1 stycznia 2025 r. spełniały oba poniższe warunki: miały przyznaną rentę socjalną i otrzymały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o dodatek do renty socjalnej powinny złożyć osoby, które na 1 stycznia 2025 r. miały prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W takiej sytuacji najlepiej wypełnić formularz EDD-SOC dostępny na www.zus.pl oraz we wszystkich placówkach ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9 przez lekarza prowadzącego leczenie. Od wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc. Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają wypłatę po spełnieniu warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożą wniosek.

Dodatek dopełniający a 500+ dla niesamodzielnych: Co się zmieni?

Co ważne, przyznanie dodatku dopełniającego wiąże się ze wstrzymaniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, znanego jako 500+ dla osób niesamodzielnych.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.