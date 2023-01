i Autor: Shutterstock Dodatki mieszkaniowe

Pomoc najuboższym

Dodatek mieszkaniowy dla seniora Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby dostać dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się i wypłaca osobom w trudnej sytuacji finansowej. To pieniądze, które możesz dostać w gminie jako dopłatę do swoich wydatków na mieszkanie. Jednak dodatek mieszkaniowy nie zrekompensuje ci w całości kosztów utrzymania mieszkania. Co najmniej 30 proc. musisz wyłożyć z emerytury lub renty. Żeby ubiegać się o wsparcie, powinieneś też spełniać określone kryteria.