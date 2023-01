Nowe ulgi dla seniorów! Zmiany w legitymacji emeryta od 1 stycznia 2023 roku [ZESTAWIENIE]

Legitymacja emeryta - co daje?

Osoby, które przeszły już na emeryturę otrzymują z ZUS legitymację emeryta uprawniającą do rozmaitych ulg. Na liście tej znajdują się m.in. zniżki na bilety kolejowe, bilety komunikacji miejskiej, ale i bilety do muzeów czy zniżki na wybrane leki. Lista jest dość długa i prezentujemy ją w galerii. Ale w 2023 roku wchodzą zmiany obejmujące właśnie legitymacje emeryckie. O co dokładnie chodzi? Od 1 stycznia 2023 roku legitymację emerycką będzie można otrzymać również w formie elektronicznej, a nie jak dotychczas tylko w formie blankietu. Co należy zrobić, by mieć mLegitymację emeryta? Wystarczy skorzystać z aplikacji mObywatel i dodać ją do wirtualnego portfela. Seniorzy, którzy zdecydują się na taki wariant nie będą musieli nosić ze sobą plastikowej karty. Dokument będzie można okazać za pomocą swojego smartfona. Co bardzo ważne, dotychczas wydane legitymacje zachowają ważność. Aplikacja i dostępna za jej pomocą wirtualna legitymacja nie jest obowiązkowa, tylko jest alternatywą dla starej formy. Nowa wersja legitymacji będzie wydawana bezpłatnie, ale na wniosek złożony w ZUS. Zobacz w galerii, do czego uprawnia legitymacja emeryta i rencisty.

