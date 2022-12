Przed wyborami wiek emerytalny w dół! Ponad 2 mln osób już teraz przejdzie na emeryturę

Ponad 2 mln osób kwalifikuje się do natychmiastowej emerytury

Decyzja prezydenta Turcji oznacza, że do przejścia na emeryturę uprawnieni będą ci, którzy wykażą co najmniej 7200 dni składkowych (co odpowiada 20 latom).

Jak informuje Business Insider, nie jest jeszcze jasne, ile będzie kosztował nowy system, ale Erdogan powiedział, że 2,25 mln osób kwalifikuje się do natychmiastowego przejścia na emeryturę. Obecnie w Turcji jest 13,9 mln emerytów - informuje portal i dodaje, że grupy pracownicze od kilku lat protestowały przeciwko wymogowi minimalnego wieku. Apelowali, by zamiast tego pracownicy musieli po prostu ukończyć obowiązkową liczbę dni pracy, by przejść na emeryturę.

Posunięcie to jest postrzegane jako impuls dla Erdogana przed krytycznymi wyborami w czerwcu - czytamy. Był to ruch w ramach kampanii mającej na celu odzyskanie poparcia osłabionego przez inflację, spadek kursu liry i gwałtowny spadek poziomu życia.

Erdogan podczas wystąpienia przypomniał, że w Turcji do przejścia na emeryturę uprawniało spełnienie trzech warunków: liczba dni opłaconych składek, okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu i osiągnięcie odpowiedniego wieku. Decyzja prezydenta znosi ten trzeci warunek.

-Regulacja, którą wprowadziliśmy, obejmuje tych, którzy spełnili już dwa pierwsze warunki, ale czekają na emeryturę tylko z powodu wieku - wyjaśnił prezydent, cytowany przez agencję Europa Press.

Ile wynosi wiek emerytalny na świecie

Do tej pory wiek emerytalny w Turcji wynosił 58 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Jak pisze money.pl dla porównania, w Norwegii, Szwecji, Danii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Włoszech czy Chorwacji pracuje się do 67. roku życia. Podobnie w naszym regionie wiek emerytalny jest wyższy – w Czechach 67 lat, na Słowacji 62, na Węgrzech 65, kraje Batyckie 65. W Polsce, po wygranych wyborach PiS obniżył wiek z powrotem do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

