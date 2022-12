i Autor: pixaby W sobotę Dzień Seniora w Ustce

Wiek emerytalny

Nowy wiek emerytalny będzie wynosił ponad 67 lat! Gdzie i od kiedy zmiana?

Media informują, że rząd podniósł wiek emerytalny o trzy miesiące. Co za tym idzie, w 2028 r. wyniesie on 67 lat i 3 miesiące. W Holandii jest on równy dla kobiet i mężczyzn, a decyzja o podwyższeniu zapadła w związku z wydłużeniem długości życia mieszkańców Niderlandów.