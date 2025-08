W 2026 roku planowana jest kolejna waloryzacja emerytur i dodatków, zależna od wskaźników inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,24% oznacza wzrost dodatków o kwoty od niespełna 1 zł do około 57 zł.

Sprawdź, jak konkretnie zmienią się kwoty najpopularniejszych dodatków i kiedy możesz spodziewać się podwyżek.

Nowa waloryzacja dodatków do emerytur i rent

W 2026 roku emerytów i rencistów czeka kolejna waloryzacja świadczeń. Jak wynika z najnowszych danych GUS, inflacja w lipcu wyniosła 3,1 proc., a wzrost wynagrodzeń 9 proc., a to właśnie te wskaźniki wpływają na poziom wzrostu emerytur. Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja wyniosłaby 4,24 proc. czyli o 1,26 punktu procentowego mniej niż w marcu 2025 roku. Przy takim wzroście minimalna emerytura (1878,91 zł) wzrosłaby do kwoty 1 958,66 zł, czyli o około 80 zł.

Jak wzrosną dodatki do emerytur?

Seniorom przysługują rozmaite dodatki z ZUS lub od ich płatników (np. KRUS, MSWiA). Na dodatki do emerytur mogą liczyć m.in. inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby prowadzące tajne nauczanie, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Ponadto niepełnosprawnym seniorom przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Dodatki te są waloryzowane podobnie jak emerytury.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,24% przełoży się na wzrost dodatków w przedziale od niespełna 1 zł do około 57 zł. Największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego, który wzrósłby z 1333,24 zł do 1389,8 zł, czyli o 56,56 zł.

Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, pielęgnacyjny czy za tajne nauczanie, wynosi obecnie 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 4,24% wzrosłyby one o 14,78 zł miesięcznie. Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej, wynoszący obecnie 654,48 zł, wzrósłby do kwoty 682,2 zł, czyli podwyżka o 27,72 zł miesięcznie.

Kiedy wypłaty zwaloryzowanych dodatków?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2026 roku, na podstawie danych gospodarczych GUS z 2025 roku. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla seniorów mają ruszyć od 1 marca 2026 roku.

Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.