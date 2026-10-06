Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje kluczową modyfikację w systemie kaucyjnym, która znacząco ułatwi konsumentom odzyskiwanie pieniędzy za zwrócone opakowania.

Wkrótce bony wydawane przez butelkomaty, zamiast obecnych minimalnych 30 dni, będą miały aż 90-dniowy termin ważności, co ochroni Cię przed utratą kaucji.

Nie przegap tej ważnej aktualizacji! Dowiedz się, kiedy nowa zasada wejdzie w życie i jak wpłynie na Twoje codzienne zwroty.

System kaucyjny działa w Polsce od roku, ale jego zasady wciąż mogą się zmieniać. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa wprowadzenie obowiązku, zgodnie z którym bony wydawane przez butelkomaty byłyby ważne przez 90 dni. Resort poinformował o planach w odpowiedzi na interpelację poselską.

Dziś minimalny okres realizacji bonu wynosi 30 dni, choć niektóre sieci handlowe zdecydowały się już na dłuższe terminy. Ministerstwo chce ujednolicić zasady tak, aby konsumenci mieli więcej czasu na odzyskanie należnej kaucji.

Bon z butelkomatu na 90 dni. Ministerstwo podało powód

Resort tłumaczy, że planowana zmiana ma zapobiegać sytuacjom, w których konsumenci tracą możliwość wykorzystania pieniędzy z powodu krótkiego terminu ważności bonu.

Ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązku, aby bony wydawane przez butelkomaty posiadały dłuższy okres ważności, tj. 90 dni, tak aby konsumenci nie tracili środków z powodu krótkiego terminu ich realizacji – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Na razie nie jest to obowiązujący przepis. Projekt oceny skutków regulacji jest na etapie uzgodnień wewnętrznych. W najbliższym czasie ma zostać przekazany wraz z wnioskiem o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Bon otrzymany po zwrocie opakowań można wykorzystać do zmniejszenia rachunku za zakupy lub wymienić na gotówkę. Wydłużenie jego ważności oznaczałoby więc przede wszystkim mniejsze ryzyko, że klient nie zdąży odebrać pieniędzy z kaucji.

„Małpki” też trafią do systemu kaucyjnego?

To niejedyna zmiana, nad którą pracuje resort. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz wiceministra Anita Sowińska poinformowały wcześniej o przygotowywanej nowelizacji przepisów kaucyjnych. Plany zakładają objęcie kaucją także jednorazowych opakowań szklanych, w tym tzw. małpek.

Nie podano jeszcze, jakiej pojemności opakowania miałyby zostać włączone do systemu. Resort ma przedstawić szczegóły w późniejszym terminie. Z wypowiedzi wiceministry wynikało natomiast, że w przypadku jednorazowego szkła zakładane vacatio legis wyniosłoby około dwóch lat.

System kaucyjny. Za jakie opakowania można odzyskać kaucję?

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. muszą odbierać puste opakowania oznaczone znakiem kaucji i zwracać pobraną za nie kwotę. Mniejsze placówki pobierają kaucję przy sprzedaży, ale udział w systemie odbioru opakowań jest dla nich dobrowolny.

System obejmuje butelki plastikowe do 3 litrów i metalowe puszki do 1 litra, a od 1 stycznia 2026 roku także szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. W przypadku tych ostatnich producenci mogą nadal prowadzić własne, niezależne zbiórki opakowań.

Teraz na celowniku resortu znalazły się zasady dotyczące bonów z butelkomatów. Jeżeli przygotowywana zmiana przejdzie proces legislacyjny, klienci nie będą musieli tak pilnie pilnować krótkiego terminu na wykorzystanie pieniędzy za zwrócone opakowania. Zamiast obecnego minimum 30 dni obowiązkowym standardem miałoby być 90 dni.

KARPACZ 2026 - Tomasz Suligowski, OK Operator Kaucyjny S.A | SUPER BIZNES