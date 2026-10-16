Wodór za 447 mln zł. Co dokładnie powstanie w Gaju Oławskim?

Wszystko stało się oficjalne, gdy spółka ELQ podpisała kontrakt z firmą Promet-Plast. To zielone światło dla jednego z najbardziej zaawansowanych projektów energetycznych w tej części Europy. W Gaju Oławskim, małej wsi liczącej zaledwie 250 mieszkańców, ruszy budowa potężnego kompleksu, który ma odmienić polski rynek energii. Zakończenie prac zaplanowano na 2027 rok - donosi Business Insider.

Sercem całego przedsięwzięcia będzie instalacja do produkcji wodoru RFNBO (czyli paliwa odnawialnego pochodzenia niebiologicznego) o mocy 21 MW. Mówiąc prościej, powstanie tu fabryka najczystszej formy energii, oparta na nowoczesnej technologii elektrolizerów PEM. Inwestycja obejmie budowę kompleksowej instalacji do produkcji wodoru, zasilanej z odnawialnych źródeł energii. Zakład ma produkować ponad 1,7 miliona kilogramów zielonego wodoru rocznie. To paliwo o tak wysokiej czystości, że spełnia najbardziej rygorystyczne unijne normy. W praktyce oznacza to realne wsparcie dla uniezależniania polskiego przemysłu, energetyki i transportu od paliw kopalnych.

Wieże jak Sky Tower to gigantyczne baterie

Projekt wyróżnia się nie tylko skalą finansową, ale przede wszystkim imponującymi rozwiązaniami technologicznymi. To, co najbardziej przykuwa uwagę, to plan budowy dwóch wież o wysokości około 212 metrów. Żeby zrozumieć, o jakiej skali mówimy, wystarczy sobie wyobrazić, że będą one niemal tak wysokie jak wrocławski wieżowiec Sky Tower razem z iglicą. To konstrukcje, które zdominują krajobraz i będą widoczne z wielu kilometrów.

Gigantyczne wieże nie są jednak tylko architektoniczną ciekawostką. Stanowią kluczowy element jednego z najbardziej nowatorskich rozwiązań w projekcie. Mowa o magazynie energii, który nie będzie opierał się na chemicznych bateriach, a na... grawitacji. Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu będzie grawitacyjny magazyn energii o pojemności 35 MWh, wyposażony dodatkowo w instalację fotowoltaiczną zintegrowaną z elewacją obiektu.

Działa to na prostej zasadzie: gdy energia z fotowoltaiki czy wiatraków jest tania i jest jej w nadmiarze, windy wciągają na szczyt wież ogromne bloki. Gdy zapotrzebowanie na prąd rośnie, bloki są opuszczane, a energia ich spadania zamieniana jest z powrotem na elektryczność. To w zasadzie gigantyczna, mechaniczna bateria.

Zielona energia dla polskiego przemysłu. Jaki jest cel inwestycji?

Budowa tak ogromnego i kosztownego kompleksu w małej wsi nie jest sztuką dla sztuki. To przemyślana strategia biznesowa, której celem jest praktyczne wykorzystanie zielonego wodoru w polskiej gospodarce. Inwestorzy nie ukrywają, że ich celem jest wsparcie transformacji energetycznej przemysłu i transportu.

Andrzej Jeżewski, właściciel spółki Promet-Plast, wyjaśnia motywacje stojące za projektem:

Zielona energia pracuje dla przemysłu i dlatego nasze inwestycje energetyczne skierowaliśmy w kierunku rozwoju gospodarki wodorowej. Projekt "Budowa instalacji do produkcji wodoru RFNBO wraz z jednostkami wytwórczymi i magazynującymi OZE w Gaju Oławskim" obejmujący produkcję "zielonego wodoru" w instalacji elektrolizerów o łącznej mocy 21MW, wraz z jednostkami wytwórczymi energii OZE oraz grawitacyjnym magazynem energii, pozwoli na produkcję wodoru w ilości około 1,7 mln kg rocznie.

System został zaprojektowany jako samowystarczalny ekosystem energetyczny. Instalacja wodorowa będzie zasilana przez hybrydowy system odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 35 MW. W jego skład wejdą farmy fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz wspomniane już magazyny energii. To gwarantuje, że produkowany wodór będzie w 100% "zielony". Produkcja czystego paliwa na taką skalę to ważny krok w rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce, który ma pomóc w transformacji energetycznej kraju.

Projekt w Gaju Oławskim to więc nie tylko technologiczny unikat na mapie Europy, ale przede wszystkim konkretny krok w stronę dekarbonizacji. Wodór, który tam powstanie, będzie mógł zasilać autobusy miejskie, ciężarówki, a także być wykorzystywany w procesach produkcyjnych w hutach czy zakładach chemicznych, zastępując gaz ziemny i inne paliwa kopalne.

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