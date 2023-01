Dzień Babci i Dzień Dziadka 2023. Super prezenty w Biedronce

Gazetki promocyjne sklepów sposobem na inflację! Czytamy je co tydzień!

Biedronka - upominki na Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta wyjątkowe, w tych dniach dajemy naszym ukochanym dziadkom prezenty, aby wyrazić naszą bliskość i miłość. Biedronka przygotowała specjalną ofertę, w promocji są artykuły, które z pewnością ucieszą seniorów. Dekoracyjną poduszkę o wymiarach 40 x 40 cm, z napisem ”Babcia wie lepiej” czy „Dziadek wie wszystko” możemy kupić za 24, 99 zł. Naszych kochanych seniorów ucieszą też koce dekoracyjne o wymiarach 15 x 170 cm w cenie 34,99 zł. Wszystkie te produkty oznaczone są certyfikatem OEKO-TEX Standard 100 świadczącym o jakości wyrobów tekstylnych i włókienniczych, które przeznaczone są do bezpośredniego kontaktu ze skórą człowieka.

Miłym prezentem będą też kubki z zaparzaczem i pokrywką dla babci i dziadka, o pojemności 300 ml, idealne do zaparzania herbaty lub ziółek. Do wyboru różne wzory i kolory. Warto się pośpieszyć, produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Korzystając z promocji w Biedronce możemy kupić Dziadkom i Babcom słodycze, Pyszna czekolada mleczna z całymi orzechami laskowymi Nussbeisser, drugie opakowanie kupimy 50 proc. taniej, a legendarne Ptasie Mleczki, różne rodzaje kosztuje tylko 10,99 zł.

i Autor: Materiały prasowe Dzień babci i dziadka

Sonda Obchodzicie dzień babci i dzień dziadka? Tak! Raczej nie