Dziś decyzja ws. płacy minimalnej 2026! Dwie zaskakujące kwoty na stole

Rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej

Rada Dialogu Społecznego (RDS) szykuje się na posiedzenie plenarne, gdzie jednym z głównych tematów będzie rządowa propozycja płacy minimalnej na rok 2026. 12 czerwca Rada Ministrów przedstawiła swoją propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Zgodnie z rządową propozycją, płaca minimalna miałaby wynieść w 2026 roku 4806 zł brutto. To wzrost o 140 zł w porównaniu do obecnej kwoty, co stanowi około 3 proc. Natomiast minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do 31,40 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, propozycja rządu trafia teraz do Rady Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.

Związki zawodowe oburzone propozycją rządu. Chcą większej podwyżki płacy minimalnej

Propozycja rządu spotkała się z krytyką ze strony związków zawodowych. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ w swoim wspólnym oświadczeniu zaproponowały, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniosło nie mniej niż 5015 zł brutto. To znacznie wyższa kwota niż ta zaproponowana przez rząd.

Pracodawcy podchodzą do tematu z większym dystansem. Jeszcze przed ogłoszeniem rządowej propozycji opowiadali się za tym, aby wzrost płacy minimalnej w 2026 roku opierał się na wskaźniku wynikającym z obowiązującej ustawy, co oznacza wzrost nie większy niż 50 zł.

Rząd proponował kompromis między pracodawcami, a związkami zawodowymi. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, zdecyduje rządowa propozycja

Po przedstawieniu propozycji rządu, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, Jacek Męcina, w rozmowie z PAP ocenił, że propozycja rządu ma charakter kompromisowy.

Jeśli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu dojdą do porozumienia, wysokość minimalnego wynagrodzenia zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim do 15 września jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

W przypadku braku porozumienia w RDS, rząd sam ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które również zostanie ogłoszone do 15 września w Dzienniku Ustaw.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, który nie może być niższy niż prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowo, jeśli na początku roku negocjacji minimalne wynagrodzenie jest niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja wzrostu jest zwiększana o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Oprócz płacy minimalnej, Rada Dialogu Społecznego zajmie się również propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2026 oraz zwiększeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2026 roku.

Andrzej Duda w USA odsłonił pomnik Solidarności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.