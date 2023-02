i Autor: Pexels

Edukacja i medycyna zdominowały wydarzenia online w 2022 roku. Podsumowanie branży webinarowej

Największą grupą ekspertów w zeszłym roku, którzy korzystali z polskiej platformy do spotkań online i webinarów, byli szkoleniowcy, trenerzy i osoby zajmujące się coachingiem (31 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się marketerzy i sprzedawcy (24 proc.), a podium zamknęły spotkania biznesowe (16 proc.). Dalej ex aequo znaleźli się nauczyciele i przedstawiciele sektora medycznego (po 12 proc.). Dla porównania w 2021 roku aż 41 proc. wydarzeń online było związanych z branżą edukacyjną, 19 proc. z marketingiem i PR-em, a 16 proc. z bezpośrednią sprzedażą. ClickMeeting podsumowuje 2022 rok w najnowszym raporcie “State of online events”.