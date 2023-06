Eko zmiana na polskim rynku pracy. Wkraczają "zielone kołnierzyki"

300 tysięcy nowych miejsc pracy

Raport Konfederacji Lewiatan prognozuje, że w Polsce do 2030 roku ma powstać aż 300 tysięcy nowych miejsc pracy w takich takich branżach jak OZE czy elektromobilność, czyli przede wszystkim dla osób posiadających tzw. zielone umiejętności (Raport Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku). Na rynku potrzeba zarówno twardych kompetencji takich jak przeprowadzenie termomodernizacji budynków, montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych, ale także miękkich z zakresu prowadzenia badań, edukacji czy komunikacji proekologicznej.

W raporcie Person, Nesta i Oxfort Martin School czytamy, że do 2030 roku 70% zawodów będzie wykonywanych w inny sposób (Raport Future of Skills: Jobs in 2030). - Dużą rolę odegra w tym procesie faktor ekologiczny. Dla przykładu: nadal będziemy potrzebować urbanistów i architektów, ale w swojej pracy będą musieli kłaść dużo większy nacisk na odporność budynków na skutki zmiany klimatu. - wyjaśnia Alicja Piekarz z Polskiej Zielonej Sieci. - Czeka nas także boom na zielone startupy i usługi, które pomogą nam m.in. ograniczać ślad węglowy. Prostych i ekologicznych rozwiązań będą poszukiwać zarówno indywidualni konsumenci, jak i firmy, które będą rozliczane z tego, jakie działania przyjazne dla środowiska podejmują - podkreśla ekspertka.

Miliardy na zieloną zmianę rynku pracy

Na zmianę polskiego rynku pracy będzie miał wpływ także unijny Green Deal i fundusze na rozwój zielonych kompetencji. Z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Polska dostanie blisko 9 mld złotych na rozwój umiejętności, w tym tych zielonych. - To strumień pieniędzy na studia, kursy i szkolenia związane z zieloną transformacją. Zależy nam, żeby te środki pozwoliły na realną zmianę rynku pracy, na co wpływa nasza praca w komitetach monitorujących nad m.in. nad kształtem fiszek projektowych - wyjaśnia Alicja Piekarz.

Co 10 oferta pracy dla zielonych kołnierzyków

Najnowsza kampania Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Działania mają na celu zainteresowanie młodych ludzi do dołączenia do tzw. zielonych kołnierzyków, czyli grupy specjalistów od ekologicznych rozwiązań. - Planując rozpoczęcie kariery zawodowej najlepiej postawić na umiejętności, które nie są jeszcze bardzo popularne, ale zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie - wyjaśnia Alicja Piekarz - Taką tendencję obserwujemy w przypadku zielonych umiejętności - dodaje. Na portalu społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowych już ponad 13% ofert pracy kierowanych jest do zielonych kołnierzyków. To wzrost o prawie 40% w stosunku do 2015 roku (Raport LinkedIN Global Green Skills Report 2022).

