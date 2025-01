Emerytury 2025: Podwójna waloryzacja i podwyżki dodatków do świadczeń emerytalnych

Rok 2025 przyniesie emerytom znaczące podwyżki świadczeń. Marcowa waloryzacja, możliwa druga podwyżka w ciągu roku oraz wzrost wszystkich dodatków to realna szansa na poprawę sytuacji finansowej seniorów. Warto dokładnie sprawdzić, jakie świadczenia emerytalne nam przysługują i odpowiednio wcześnie złożyć wymagane wnioski.

Waloryzacja w marcu 2025

Zgodnie z aktualnymi prognozami rządowymi, wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2025 roku wyniesie 5,82 procent. Jest to efekt dwóch głównych czynników ekonomicznych: prognozowanej inflacji emeryckiej na poziomie 4 procent oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce, który ma wynieść 9,1 procent. Warto przypomnieć, że na ostateczną wysokość wskaźnika waloryzacji składa się inflacja emerycka (wskaźnik cen towarów i usług w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów) oraz 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji jest znacząco niższy od ubiegłorocznego, co bezpośrednio wynika ze spadku inflacji w gospodarce. O ile w 2024 roku najniższa emerytura wzrosła o około 200 złotych, o tyle w roku 2025 wzrost ten wyniesie nieco ponad 100 złotych. Dla emeryta otrzymującego świadczenie w wysokości 2500 zł brutto oznacza to podwyżkę o 145,50 zł, a przy emeryturze 4000 zł brutto – wzrost o 232,80 zł miesięcznie.

Warto zwrócić uwagę, że w 2025 roku rząd prawdopodobnie odstąpi od stosowanej w poprzednich latach waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że nie będzie gwarantowanej minimalnej kwoty podwyżki. W efekcie wyższe świadczenia zostaną podwyższone o większą kwotę, a niższe – o mniejszą. Jest to istotna zmiana w porównaniu z latami poprzednimi, kiedy to system kwotowo-procentowy zapewniał minimalną gwarantowaną podwyżkę dla najniższych świadczeń.

W obecnej sytuacji gospodarczej, przy malejącej inflacji, taki poziom waloryzacji ma na celu utrzymanie realnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych. Choć podwyżka może wydawać się niższa niż w latach poprzednich, należy pamiętać, że jest to efekt stabilizacji sytuacji gospodarczej i spadku wskaźnika inflacji.

Ile wyniesie waloryzacja 2025?

Najniższa emerytura wzrośnie z obecnych 1780,96 zł brutto do 1884,61 zł brutto. W praktyce oznacza to, że seniorzy otrzymujący minimalne świadczenie zobaczą na swoich kontach o około 94 złote więcej "na rękę" każdego miesiąca. Osoby pobierające średnią emeryturę w wysokości 4000 zł brutto mogą liczyć na podwyżkę rzędu 184 złotych netto miesięcznie.

Warto zauważyć, że w 2025 roku rząd prawdopodobnie zdecyduje się na waloryzację procentową, odchodząc od stosowanej w poprzednich latach waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że najwięcej zyskają osoby z wyższymi świadczeniami, ponieważ nie będzie już gwarantowanej minimalnej kwoty podwyżki.

Druga waloryzacja - realna szansa czy tylko możliwość?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, druga waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może zostać przeprowadzona we wrześniu 2025 roku, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 procent. Jest to mechanizm zabezpieczający emerytów przed skutkami wysokiego wzrostu cen, wprowadzony do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O ewentualnej drugiej waloryzacji i jej wysokości rząd poinformuje po analizie wskaźników ekonomicznych za pierwsze półrocze 2025 roku.

Dodatki do emerytury w 2025 roku - na co możesz liczyć?

Trzynasta i czternasta emerytura

W 2025 roku seniorzy mogą liczyć na dwa dodatkowe świadczenia roczne. Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Jej wysokość będzie równa kwocie najniższej emerytury po marcowej waloryzacji, czyli 1884,61 zł brutto.

Czternasta emerytura również wyniesie 1884,61 zł brutto, jednak w tym przypadku obowiązuje próg dochodowy – 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny

Od marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 349,28 zł miesięcznie. Przysługuje on:

wszystkim emerytom po ukończeniu 75. roku życia (przyznawany z urzędu)

osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji (na wniosek)

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 75 lat, ale nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie honorowe dla stulatków

Dobra wiadomość dla seniorów, którzy ukończyli lub wkrótce ukończą 100 lat. Od marca 2025 roku świadczenie honorowe wzrośnie do 6590,91 zł brutto miesięcznie. Co ważne, nowe przepisy ujednolicą wysokość świadczenia dla wszystkich stulatków, a wypłata będzie realizowana automatycznie po ukończeniu 100 lat, bez konieczności składania wniosku. Osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty wypłacanych przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny wzrośnie od 1 marca 2025 r. z 299,82 zł do 317,27 zł miesięcznie. Przysługuje on:

kombatantom i osobom o podobnych uprawnieniach

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach wydobywania rud uranowych

wdowom i wdowcom (emerytom i rencistom) pozostałym po kombatantach

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć:

wniosek o przyznanie ryczałtu (formularz ZUS-ER-DKK-01)

decyzję Urzędu do spraw Kombatantów potwierdzającą uprawnienia

w przypadku żołnierzy - zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień

Co ważne, świadczenie to:

jest wolne od podatku dochodowego

nie ma kryterium dochodowego

może być "dziedziczone" przez uprawnionych członków rodziny

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki przysługuje emerytom i rencistom posiadającym status kombatanta lub ofiary represji. Od marca 2025 roku wzrośnie do 349,28 zł (z obecnych 330,07 zł). Dodatkowo przysługuje dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego, który wyniesie 52,39 zł.

Aby otrzymać dodatek kombatancki, należy złożyć do ZUS:

wniosek o przyznanie dodatku

zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich

dokument tożsamości

Renta wdowia - nowe świadczenie od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku wchodzą w życie przepisy o rencie wdowiej. To nowe rozwiązanie pozwoli na łączenie własnej emerytury z rentą po zmarłym małżonku. Aby ułatwić sprawdzenie, czy spełnia się warunki do otrzymania tego świadczenia, ZUS udostępnił specjalną ankietę online na stronie:

zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia

Kwestionariusz zawiera siedem prostych pytań dotyczących między innymi wieku, daty śmierci małżonka czy wysokości pobieranych świadczeń. Po wypełnieniu ankiety można od razu dowiedzieć się, czy kwalifikujemy się do otrzymania renty wdowiej. Wnioski będzie można składać już od 1 stycznia 2025 r., a pierwsze wypłaty nastąpią od 1 lipca 2025 r.

Kto może otrzymać rentę wdowią? O świadczenie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące warunki:

ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)

niepozostawanie obecnie w związku małżeńskim

Dwa warianty do wyboru

Uprawnieni będą mogli wybrać korzystniejszy dla siebie wariant:

100% własnej emerytury + 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku

100% renty rodzinnej po zmarłym małżonku + 15% własnej emerytury

QUIZ PRL. Karnawał w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywał się człowiek prowadzący tańce na balach w Polsce Ludowej? kaowiec wodzirej konferansjer Następne pytanie