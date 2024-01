Emerytury pomostowe. Znacznie więcej uprawnionych od 2024 r.

Rower Balcerowicza i głośnik Trzaskowskiego. To wylicytujesz na WOŚP 2024 [GALERIA]

Czym są emerytury pomostowe?

- Powszechny wiek emerytalny to w przypadku pań 60 lat. Panowie mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 65 lat. Jest jednak grupa osób, które pracują w określonych zawodach i mają prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Te osoby maja możliwość przejścia na tzw. emeryturę pomostową nawet pięć lat wcześniej (…) wcześniejsza emerytura jest pomostem między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu emerytalnego – zaznacza cytowana przez serwis wroclaw.pl rzeczniczka prasowa ZUS-u woj. dolnośląskiego.

W dużym skrócie – emerytura pomostowa umożliwia przejście na emeryturę do pięciu lat wcześniej jednak przez pewien czas świadczenie jest inne niż „właściwa” emerytura.

Jaka jest średnia wysokość emerytury pomostowej?

Były wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed w wypowiedzi dla PAP przekazał, że średnia wysokość emerytury pomostowej to 3200 zł (wypowiedź z sierpnia 2023).

Dodał, że nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę w momencie wniosku o emeryturę pomostową. Można z tym poczekać do decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia.

Zmiany w emeryturach pomostowych – rozszerzenie grona uprawnionych

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych została podpisana przez prezydenta w sierpniu 2023.

- Najważniejsza zmiana w przepisach polega na usunięciu z ustawy o emeryturach pomostowych wymagania dotyczącego wykonywania prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Daje to możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom znacznie młodszym niż osoby obecnie korzystające z tego świadczenia. Przyszli emeryci nie będą musieli udowadniać, że wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 r. Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową mogły rozpocząć wykonywanie takiej pracy dopiero po 31 grudnia 2008 r. – podaje ZUS.

Nowelizacja sprzed kliku miesięcy znacznie rozszerzyła grono uprawnionych do emerytury pomostowej. Poprzedni stan prawny zakładał wygaszanie tego świadczenia.

Czym są zawody w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uprawniające do emerytur pomostowych?

Praca w szczególnych warunkach to praca niebezpieczna. Praca o szczególnym charakterze to inna kategoria. Dotyczy stanowisk wymagających ponadprzeciętnych zdolności psychofizycznych. Obie kategorie dają prawo do emerytur pomostowych.

Przykładowe stanowiska to górnik, kierowca autobusu, ratownik medyczny. Lista zawodów objętych znowelizowanymi przepisami znajduje się w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.