Weź udział w bezpłatnym Forum Finansów Bankier.pl 2026 we Wrocławiu (23-24 października), by poznać strategie finansowania obronności i budowania odporności gospodarki.

Pierwszy dzień (23 października) skupi się na tym, jak sfinansować obronność, odporność gospodarczą i rozwój nowych technologii, w tym AI i cyberbezpieczeństwo.

Drugi dzień (24 października) to praktyczne porady, jak budować portfel inwestycyjny na 2027 rok, w co inwestować (nieruchomości, kryptowaluty) i jakie rozwiązania emerytalne wybrać.

Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja na forum-finansow.bankier.pl – liczba miejsc jest ograniczona.

Najważniejsze informacje o Forum Finansów 2026

Wszystko, co ważne dla polskiego biznesu i finansów, wydarzy się w jednym miejscu. Trzecia edycja Forum Finansów Bankier.pl 2026 odbędzie się w dniach 23–24 października na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to "Bezpieczny Wrocław: Biznes i Finanse". To nie przypadek, bo jak podkreślają organizatorzy, granice między bezpieczeństwem gospodarczym, biznesowym i osobistym coraz bardziej się zacierają.

Decyzje dotyczące geopolityki i technologii mają bezpośredni wpływ na firmy i państwa, a w konsekwencji na nasze portfele – tłumaczy redaktor naczelny Bankier.pl Andrzej Stec.

Wydarzenie organizują wspólnie portal Bankier.pl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Miasto Wrocław. Patronat honorowy nad forum objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Wrocławia.

Jak sfinansować obronność i nowe technologie?

Pierwszy dzień forum, zaplanowany na 23 października, w całości poświęcono gospodarce i biznesowi. Wszystko sprowadza się do prostego pytania: jak budować siłę i odporność polskiej gospodarki w czasach, gdy nic nie jest pewne? Głównym punktem programu ma być debata o tym, jak znaleźć pieniądze na kluczowe inwestycje – poruszony zostanie temat, jakim jest finansowanie obronności, odporności gospodarczej i nowych technologii.

Eksperci pochylą się nad projektami realizowanymi zarówno przez wielkie państwowe spółki, jak i małe firmy oraz startupy. Na agendzie znajdzie się też przyszłość polskiego sektora technologicznego – od sztucznej inteligencji i produkcji półprzewodników, przez centra danych i cyberbezpieczeństwo, aż po globalną ekspansję polskich firm.

Jak inwestować w 2027 roku? Porady dla każdego

Drugi dzień konferencji to propozycja dla każdego, kto zastanawia się, co zrobić ze swoimi oszczędnościami. Eksperci przedstawią swoje prognozy dla gospodarki i rynków finansowych na nadchodzący 2027 rok. Mówiąc wprost: podpowiedzą, w co warto inwestować, a gdzie zachować szczególną ostrożność.

Uczestnicy dowiedzą się, jak budować portfel inwestycyjny krok po kroku i jakie rozwiązania emerytalne – takie jak IKE, IKZE czy PPK – warto dziś rozważyć. Nie zabraknie też gorących tematów, takich jak sytuacja na rynku nieruchomości oraz przyszłość kryptowalut. To będzie solidna dawka praktycznej wiedzy o zarządzaniu własnymi pieniędzmi.

Jak wziąć udział w darmowym wydarzeniu?

Organizatorzy zadbali o to, by wiedza ekspertów była dostępna dla każdego zainteresowanego. Udział w Forum Finansów Bankier.pl 2026 jest całkowicie bezpłatny, jednak organizatorzy wymagają wcześniejszej rejestracji. Wszystkie debaty i prelekcje odbędą się w nowoczesnym budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Aby zapewnić sobie miejsce, wystarczy wejść na oficjalną stronę wydarzenia pod adresem forum-finansow.bankier.pl i wypełnić krótki formularz. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. To świetna okazja, by z pierwszej ręki dowiedzieć się, co czeka polską gospodarkę i nasze portfele.

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