Premier Donald Tusk wraz z niemal całym rządem weźmie udział w Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, które odbędzie się w połowie października 2026 roku.

Forum skupi się na kluczowych wyzwaniach geopolitycznych, gospodarce, przyszłości Ukrainy, transformacji energetycznej oraz roli Polski w zmieniającym się świecie.

Tak liczna reprezentacja rządu Donalda Tuska sugeruje, że wypracowane rekomendacje mogą mieć bezpośrednie przełożenie na przyszłe decyzje polityczne i strategiczne.

Wśród uczestników, obok polityków i liderów biznesu, znajdą się byli szefowie rządów, przedstawiciele instytucji UE oraz znani eksperci, od kardynała po futurystów.

Kto z rządu Donalda Tuska przyjedzie na EFNI 2026 do Sopotu?

W dniach 14-16 października 2026 roku Sopot będzie gościł najważniejsze postaci polskiej polityki i biznesu. Na czele delegacji rządowej stanie premier Donald Tusk, który zgodnie z planem wygłosi przemówienie na zakończenie forum. Jego obecność podkreśla rangę wydarzenia, które od lat jest miejscem dialogu na kluczowe tematy gospodarcze i społeczne.

Piętnasta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei 2026 przyciągnie do Sopotu niemal cały gabinet rządu Donalda Tuska. Poza szefem rządu, swój udział potwierdzili już między innymi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W panelach dyskusyjnych wezmą też udział:

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych,

Marta Cienkowska, ministra kultury,

Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska,

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury,

Miłosz Motyka, minister energii,

Barbara Nowacka, ministra edukacji,

Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia,

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Tak liczna reprezentacja rządu sugeruje, że dyskusje prowadzone podczas forum mogą mieć bezpośrednie przełożenie na przyszłe decyzje polityczne i strategiczne.

O czym będą rozmawiać w Sopocie?

Tegoroczne forum, organizowane przez Konfederację Lewiatan we współpracy z miastem Sopot i BusinessEurope, skupi się na próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak odnaleźć się w świecie, w którym zmiana stała się normą. Program opiera się na czterech głównych ścieżkach tematycznych: Nasz Nowy Świat, Nasza Nowa Europa, Nasza Nowa Polska i Nasz Nowy Człowiek. To pokazuje, że rozmowy będą dotyczyć zarówno globalnych wyzwań, jak i spraw bliskich każdemu z nas.

Wśród najważniejszych tematów geopolitycznych znajdzie się rola Europy w narastającej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Uczestnicy będą dyskutować o tym, jak Unia Europejska może odzyskać konkurencyjność gospodarczą i wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Jednym z kluczowych tematów na EFNI 2026 w Sopocie będzie przyszłość Ukrainy, w tym plany jej odbudowy i rola, jaką może w tym odegrać europejski, w tym polski, biznes. Poruszone zostaną także kwestie finansowania obronności, transformacji energetycznej, rozwoju sztucznej inteligencji, a także przyszłości edukacji i systemów opieki zdrowotnej.

Nie tylko politycy. Kto jeszcze pojawi się na forum?

Europejskie Forum Nowych Idei od lat słynie z tego, że jest platformą łączącą bardzo różne środowiska. To nie tylko spotkanie polityków i prezesów największych firm. Do Sopotu przyjadą także byli szefowie rządów z Nowej Zelandii, Włoch i Austrii, a obok nich przedstawiciele kluczowych instytucji europejskich, takich jak Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny czy Parlament Europejski.

O interdyscyplinarnym charakterze wydarzenia najlepiej świadczy lista gości specjalnych. W debatach wezmą udział m.in. kardynał Grzegorz Ryś, literaturoznawca i autor prof. Michał Rusinek, historyk prof. Antoni Dudek, a także światowej sławy futurolożka prof. Aleksandra Przegalińska. Ciekawym punktem programu będzie z pewnością wystąpienie mistrzyni olimpijskiej we wspinaczce, Aleksandry Mirosław. Program uzupełniają bardziej kameralne rozmowy, spotkania z autorami książek oraz wieczorne, mniej oficjalne spotkania w formule "Rozmów Nocnych Marków". Celem Europejskiego Forum Nowych Idei 2026 jest wypracowanie konkretnych rekomendacji, które po zakończeniu obrad zostaną oficjalnie przekazane na ręce rządu Donalda Tuska.

TRUMP, BIELAN I PIS CHCIELI OBALIĆ RZĄD TUSKA?