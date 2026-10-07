Rząd Tuska zajmie się przejęciem TVN! Mowa o porządku publicznym

Gigantyczna fuzja z TVN w tle

Stało się. Jedna z największych transakcji na światowym rynku mediów właśnie dobiegła końca. We wtorek, 6 października 2026 roku, grupa Paramount Skydance sfinalizowała przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela stacji TVN. Wartość tej potężnej fuzji to aż 110 miliardów dolarów. W jej wyniku powstaje nowy gigant o nazwie Skydance, który kontroluje takie marki jak studio Paramount Pictures, HBO, CNN, a w Polsce właśnie Grupę TVN.

Informację o konsekwencjach tej transakcji dla polskiego rynku potwierdził dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Przemysław Kuk.

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznaczać będzie również nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

– przekazał PAP. Mówiąc prościej: zmiana właściciela na szczycie globalnej korporacji ma bezpośrednie przełożenie na to, kto kontroluje jedną z największych stacji telewizyjnych w Polsce. A to z kolei uruchamia specjalne procedury.

Dlaczego polski rząd wkracza do gry?

Sprawa nie jest prosta, bo TVN S.A. to nie jest zwykła firma. Od grudnia 2024 roku, decyzją rządu premiera Donalda Tuska, stacja znajduje się w wykazie podmiotów podlegających ochronie państwa. To lista firm uznanych za strategiczne dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Obok TVN wpisano na nią wtedy również m.in. Polsat, P4 (właściciela Play) czy Cyfrowy Polsat.

Każda transakcja prowadząca do przejęcia kontroli nad taką spółką musi zostać przeanalizowana przez odpowiedni organ. W przypadku TVN jest nim Minister Aktywów Państwowych. Nowy właściciel ma obowiązek poinformować ministerstwo o transakcji, a resort rozpocznie postępowanie administracyjne. Jego celem będzie sprawdzenie, czy fuzja nie zagraża interesom Polski.

Jakie są możliwe scenariusze dla TVN?

Minister będzie miał 90 dni na podjęcie decyzji. Na stole leżą dwa całkowicie odmienne rozwiązania. Pierwszy scenariusz to zielone światło. Ministerstwo może uznać, że transakcja nie stanowi żadnego zagrożenia i wydać decyzję pozytywną. W takim wypadku nowy właściciel będzie mógł bez przeszkód wykonywać swoje prawa z akcji TVN S.A. i normalnie zarządzać stacją.

Drugi scenariusz jest znacznie poważniejszy. Jeśli resort uzna, że fuzja uderza w porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwa, może wydać decyzję negatywną. W takim przypadku Minister Aktywów Państwowych może nakazać zbycie akcji spółki TVN S.A. w wyznaczonym terminie. Oznaczałoby to konieczność sprzedaży stacji przez nowego właściciela, co wywołałoby prawdziwe trzęsienie ziemi na polskim rynku medialnym.

Międzynarodowe tło i obawy o wolność mediów

Zanim sprawa trafiła na biurko polskiego ministra, przyglądała się jej Komisja Europejska. W lipcu 2026 roku wydała warunkową zgodę na fuzję. Warunki dotyczyły jednak głównie kwestii antymonopolowych, a nie pluralizmu mediów. Paramount zobowiązał się m.in. do sprzedaży udziałów w firmie dystrybuującej filmy do kin, aby nie zdominować europejskiego rynku. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, zapowiedział, że polski urząd antymonopolowy nie będzie kwestionował ustaleń Komisji.

Jednak nie wszyscy byli spokojni. Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) alarmowała, że przejęcie może zagrozić niezależności stacji TVN24. Apelowała do Komisji Europejskiej, by ta wymogła na nowym właścicielu specjalne gwarancje dla stacji. Tak się jednak nie stało. Teraz przyszłość TVN w rękach nowego właściciela zależy od decyzji, która w ciągu najbliższych trzech miesięcy zapadnie w Warszawie.