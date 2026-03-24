CBS News Radio zniknie z anteny już 22 maja 2026 roku po niemal 100 latach działalności.

Zwolnienia obejmą od 60 do 70 osób – dziennikarzy, techników i producentów.

Związki zawodowe alarmują: rodzina Ellisonów nie powinna przejąć CNN ani innych kluczowych stacji informacyjnych.

Paramount Skydance jest właśnie w trakcie przejęcia Warner Bros. Discovery, do którego należy TVN.

Koniec CBS News Radio – co się stało?

Paramount Skydance podjął decyzję o zamknięciu CBS News Radio. Stacja zakończy działalność 22 maja 2026 roku. To efekt szerszych cięć w dziale informacyjnym firmy – poprzednia runda zwolnień objęła już około 6 proc. całego zespołu CBS News.

Redaktorka naczelna CBS Bari Weiss poinformowała pracowników w wewnętrznym mailu. Napisała wprost: zmiana strategii stacji radiowych i trudna sytuacja ekonomiczna uniemożliwiają kontynuację działalności.

Co Paramount Skydance ma wspólnego z TVN?

Tu pojawia się wątek ważny dla polskich widzów. Paramount Skydance jest właśnie w trakcie przejęcia Warner Bros. Discovery. To ogromna transakcja o wartości 111 miliardów dolarów.

Warner Bros. Discovery to właściciel m.in. CNN i TVN – jednej z największych polskich stacji telewizyjnych. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, David Ellison stanie się pośrednim właścicielem TVN.

Właśnie dlatego decyzja o zamknięciu CBS News Radio wykracza daleko poza granice USA. Pokazuje, w jaki sposób nowy właściciel podchodzi do mediów informacyjnych – i budzi uzasadnione pytania o przyszłość CNN oraz TVN.

Prawie 100 lat historii trafi do archiwum

CBS News Radio to jedna z najstarszych stacji informacyjnych w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym roku świętowałaby stulecie istnienia. W swojej historii dostarczała programy do około 700 rozgłośni w całym kraju.

Jej flagowy program „World News Roundup” to najdłużej nadawany magazyn informacyjny w USA. Stacja relacjonowała II wojnę światową, transmitowała głos Edwarda R. Murrowa z Londynu, przez dekady komentowała kolejne kadencje prezydentów.

Teraz to wszystko odejdzie do historii.

Kto traci pracę przez zwolnienia w CBS?

Likwidacja stacji oznacza utratę pracy przez 60–70 osób. Wśród nich są dziennikarze, technicy i producenci. Weiss przyznała w mailu, że rozumie, jak trudna jest ta wiadomość dla pracowników.

Związkowcy uderzają w Davida Ellisona

Gildia Scenarzystów Amerykańskich ostro skrytykowała decyzję zarządu. W oświadczeniu związkowcy nazwali cięcia efektem „lekkomyślności i chciwości”. Ich zdaniem zamknięcie CBS News Radio świadczy o nieudolnym przywództwie Bari Weiss.

Jeszcze mocniejsze słowa padły pod adresem właściciela firmy. Związkowcy napisali: „Biorąc pod uwagę szkody, jakie David Ellison wyrządził CBS News w ciągu zaledwie kilku miesięcy, rodzinie Ellisona nie wolno przejąć CNN ani żadnych innych ważnych stacji informacyjnych”.

To nie jedyny sygnał niezadowolenia. Pracownicy CBS News 24/7 przeprowadzili niedawno jednodniowy strajk. Domagali się wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Zarzucili pracodawcy hipokryzję: firma ma 111 miliardów dolarów na przejęcie Warner Bros. Discovery, ale nie gwarantuje godziwych wynagrodzeń.

Co dalej z mediami Ellisona?

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance nie zostało jeszcze sfinalizowane. Nie ma też informacji o tym, czy zwolnienia obejmą pracowników europejskich oddziałów Warner Bros. Discovery, w tym TVN.

Jedno jest pewne: skala cięć w CBS News i zamknięcie niemal stuletniej stacji radiowej wskazują, że nowy właściciel nie zamierza chronić dziedzictwa medialnego kosztem zysków.