Gang Produkciaków. Biedronka podwaja naklejki na pluszaki

Gang Produkciaków w Biedronce

O serca klientów w tym roku walczy aż siedemnaścioro bohaterów i choć należą do jednego gangu, są zupełnie różne, bo reprezentują kategorie produktowe dostępne w sieci Biedronka. Po 5 tygodniach trwania akcji, na czoło stawki wysuwa się zdecydowany lider – papier Pakosław. Do 26.09 to właśnie on jest najczęściej odbieraną maskotką. Drugie miejsce podium zajmuje groszek Grześ i Grażynka, a tuż za tym duetem plasuje się pieróg Patryk. Trójkę „medalową” dzielnie goni malina Malwina, której tylko „o włos” ustępuje muffinka Marylka.

Jak zdobyć maskotkę z Gangu Produkciaków?

Aby odebrać maskotkę za darmo, należy zebrać 60 naklejek. W sobotę (28.09) klienci będą mieli szansę zdobyć ich wymaganą liczbę jeszcze szybciej, bo sieć ogłasza akcję promocyjną i podwaja liczbę wydawanych naklejek. Za każde wydane 69 zł, będą przysługiwać dwie naklejki, zatem limit możliwych do zdobycia naklejek również zwiększa się podwójnie. Przypominamy, że standardowo każde 69 zł wydane w sklepie Biedronka od 26.08 do 16.11.2024 daje 1 naklejkę.

Pluszaka można zdobyć też wcześniej, już po uzbieraniu 30 naklejek w niższej cenie 24,99 zł. Każdego członka gangu można też kupić w cenie regularnej za 49,99 zł.

Tradycyjnie akcji lojalnościowej Biedronki towarzyszą książki. W tej edycji będą trzy – wszystkie autorstwa Pauliny Płatkowskiej z ilustracjami Piotra Stachery. Już ponad 125 tysięcy klientów odebrało pierwszy tom tegorocznej serii pt. „Gang Produkciaków. Zakupy to przygoda”, który wprowadza czytelników w świat zakupowej magii. Kontynuację tej historii najmłodsi czytelnicy znajdą w drugiej części serii „Sekrety etykiety”, która trafiła do sprzedaży 20 września br. Książkę można zdobyć już po uzbieraniu 15 naklejek. Jest też dostępna w sprzedaży w cenie regularnej 14,99 zł.

Naklejki będzie można odbierać do 16.11.2024 r. Odbiór Produkciaków i książek będzie możliwy do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30.11.2024 r.

QUIZ PRL. Jakie baśnie towarzyszyły Twojemu dzieciństwu w PRL? Pytanie 1 z 15 Jakiego miasta dotyczy legenda o Bazyliszku, który mieszkał przy ul. Krzywe Koło? Gdańska Warszawy Wrocławia Dalej