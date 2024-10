GUS podał ostateczne dane o PKB Polski za 2023 rok. Jak urosła polska gospodarka?

PKB Polski w 2023

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2023 r. wzrósł realnie o 0,1 proc. w porównaniu z 2022 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 18.04.2024 r. o -0,1 pkt. proc." - podał GUS. GUS skorygował dane za 2022 rok do 5,3 proc. wobec 5,6 proc. szacowanych w kwietniu - podaje serwis money.pl

- "Dzisiejsze informacje GUS o rewizji PKB za cały 2023 rok niewiele wnosi do tego, co się dzieje w gospodarce. Warto jednak odnotować, że zamiast 0,2 proc. realnie PKB wzrosło o 0,1 proc. Otarliśmy się o stagnację" - pisze Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, cytowany przez money.pl.

Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że polska gospodarka jest nieco mniejsza, niż nam się wcześniej wydawało. - "Główna przyczyna rewizji to słabość inwestycji (nie tylko w 2022) - przypuszczamy że najmniejszych przedsiębiorstw. Konsumpcja spadła w 2023 r. "tylko" o 0,3% (zamiast -1%) - w danych kwartalnych zobaczymy pewnie istotnie wyższy dołek i mniejszą lukę wg stanu na dziś" - piszą w komentarzu eksperci Banki Pekao. "Dla RPP to nie są dobre informacje: mniejsze inwestycje to mniejszy potencjał gospodarki, za to luka na konsumpcji okaże się mniejsza. Ciekawe, czy to tłumaczy odbicie inflacji bazowej w połowie bieżącego roku" - dodają ekonomiści Pekao.

