Prawie połowa Polaków zmuszona do dorabiania. Siła nabywcza nie nadąża za wzrostem cen

GUS podaje, że biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, można zauważyć, że najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6.791,56 zł.

W maju 2024 r. 10,0 proc. najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.242,00 zł. Z kolei 10,0 proc. najwyżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 12.500,00 zł.

Płace w Polsce są zróżnicowane w zależności od branży, regionu, a także płci i wieku. Mediana wynagrodzeń to istotny wskaźnik, który lepiej niż średnia pokazuje rzeczywisty obraz zarobków. Różnica ta wskazuje na znaczne nierówności dochodowe – najwyższe pensje wypłacane stosunkowo niewielkiej grupie pracowników zawyżają średnią. Mężczyźni zarabiają średnio więcej niż kobiety, jednak różnice te nie występują we wszystkich branżach.

Zarobki w Polsce różnią się także w zależności od wielkości pracodawcy. W małych firmach zatrudniających do 9 osób mediana wynagrodzeń wynosi 4 242 zł brutto, co jest równe płacy minimalnej obowiązującej w tamtym okresie. Z kolei w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, mediana wzrasta do 7 008 zł, a w największych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 osób osiąga 7 941 zł.

Choć pensja minimalna i generalnie zarobki rosną, to ich siła nabywcza nie nadąża za rosnącymi cenami towarów i usług. Jak informuje raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, już 45 proc. Polaków decyduje się na dodatkową pracę. Jest to wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Zjawisko może się pogłębiać - aż 58 proc. respondentów deklaruje chęć dalszego dorabiania w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Najczęstszym powodem podejmowania dodatkowej pracy przez Polaków są wydatki wykraczające poza podstawowe potrzeby – taki motyw wskazało 30,2% badanych. Kolejne 27,2% osób dorabia, aby zgromadzić oszczędności. 14% angażuje się w dodatkową pracę, aby pokryć bieżące wydatki gospodarstwa domowego.

Raport wyraźnie pokazuje, że dodatkowa praca staje się istotnym elementem polskiego rynku pracy, pomagając wielu osobom nie tylko w zarządzaniu finansami, ale również w rozwijaniu kariery i realizacji osobistych ambicji.