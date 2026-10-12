Nowy dzwon na 35-lecie GPW. Co symbolizuje?

Na warszawskim parkiecie zaszła ważna, wyłącznie choć symboliczna zmiana. Z okazji 35-lecia istnienia odsłonięto nowy dzwon, który od teraz będzie otwierał i zamykał każdą sesję. To coś więcej niż tylko tradycja. Nowy symbol ma opowiadać historię i wyznaczać kierunek na przyszłość.

Jak wyjaśnił prezes GPW Tomasz Bardziłowski, dzwon ma w sobie nową symbolikę. Na jego powierzchni umieszczono wykres Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) od samego początku istnienia giełdy w 1991 roku aż do 2026 roku.

Giełda podwoiła się, jeżeli chodzi o dwa lata i mam nadzieję, że przed nami kolejny dobry okres. Dzwon, który nam odmierza tę nową erę (...), giełda przez wiele lat była symbolem transformacji gospodarczej i teraz chcemy, żeby była symbolem innowacji, innowacyjnych spółek

– powiedział prezes GPW.

Nie tylko symbol. Giełda przyspiesza dzięki GPW WATS

Dzwon ma symbolizować nową erę. To sygnał, że Giełda Papierów Wartościowych chce być postrzegana jako miejsce dla nowoczesnych i innowacyjnych firm. Jego opdsłonięcie zbiegło się w czasie z rewolucją technologiczną. Od 5 października 2026 roku na giełdzie działa nowy system transakcyjny – GPW WATS. To ogromny skok jakościowy, który stawia warszawski parkiet w technologicznej czołówce.

Nowy system został w całości opracowany przez samą giełdę. Wdrożenie oznacza, że giełda może teraz przetworzyć nawet 100 tys. zleceń na sekundę, podczas gdy stary system radził sobie z 20 tysiącami. Co więcej, czas oczekiwania na potwierdzenie zlecenia spadł z 650 do zaledwie 50 mikrosekund. To ponad dziesięciokrotne przyspieszenie.

Jak poinformował Bardziłowski, nowy system w ciągu zaledwie czterech pierwszych dni obsłużył ponad milion transakcji o łącznej wartości 9 mld zł, i to bez żadnych przerw.

Czwarty dzwon w historii. Co się stało z poprzednim?

Nowy dzwon to już czwarty taki symbol w historii warszawskiego parkietu. Jego poprzednik, który towarzyszył inwestorom przez ostatnie 10 lat, był świadkiem ponad 100 debiutów i 2,6 tys. sesji giełdowych. Nnie idzie jednak na złom. Czeka go zasłużona emerytura w honorowym miejscu. Trafi do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, co podkreśla historyczne związki uczelni z rynkiem kapitałowym.

Warto też dodać, że nowy dzwon to prawdziwe dzieło rzemieślnicze. Został ręcznie odlany z brązu przez Pracownię Ludwisarską Janusza i Macieja Felczyńskich, która kontynuuje najstarsze tradycje odlewnicze w Polsce. Nawet sznur do uderzania w dzwon, tzw. ringabulina, został ręcznie wykonany z ponad 50 metrów polskiego lnu. To pokazuje, że w świecie cyfrowych transakcji wciąż jest miejsce na tradycję i kunszt.

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