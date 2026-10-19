Nowy hotel w słynnym Sky Tower

We Wrocławiu oficjalnie otwarto Prize by Radisson. Hotel mieści się w kompleksie Sky Tower, którego najwyższa wieża ma 212 metrów wysokości. Goście mają do dyspozycji 208 pokoi, w tym pokoje rodzinne, które mogą pomieścić nawet cztery osoby dorosłe.

To kolejny krok w rozwoju Radisson Hotel Group w Polsce. W pierwszej połowie tego roku sieć uruchomiła już obiekt Prize by Radisson w Gdańsku. Łącznie jej polskie portfolio obejmuje 25 hoteli działających i będących w przygotowaniu, z ponad 5,5 tys. pokojów.

Na tym nie koniec. Sieć podpisała również umowę dotyczącą hotelu Radisson Blu w Gdyni. Obiekt ma zaoferować 126 pokoi, a jego otwarcie zaplanowano na 2027 rok.

Nowe hotele powstają w całej Polsce

Wrocław to tylko jeden z przykładów inwestycyjnego boomu. W tym roku na turystycznej mapie Polski pojawiły się także kolejne obiekty hotelowe, apartamentowe i resortowe. Wśród nich są Arche Metalowiec Muszyna, Lake View Żywiec Resort & Spa, Essense Baltic Resort & SPA w Dziwnowie oraz Natura Resort nad Jeziorem Czorsztyńskim. Dużym wydarzeniem w branży było również otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Obiekt już na starcie udostępnił około 500 pokoi. A inwestorzy zapowiadają następne przedsięwzięcia.

Nowe hotele powstają zarówno w dużych miastach, które przyciągają gości biznesowych, jak i w miejscowościach wypoczynkowych. Coraz większą rolę odgrywają też międzynarodowe sieci, które chcą wykorzystać rosnącą popularność Polski.

Miliony turystów przyjeżdżają do Polski

Dlaczego inwestorzy tak chętnie stawiają na hotele? Powód jest prosty: gości przybywa. W 2025 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało 58,9 mln osób. To o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Do kraju przyjechało również szacunkowo 21,4 mln turystów zagranicznych. Ich wydatki wyniosły aż 41,5 mld zł. Dla branży hotelowej to mocny sygnał, że warto rozwijać bazę noclegową.

Szybko zwiększa się także liczba samych hoteli. W 2025 roku przybyło ich blisko 50, a liczba miejsc noclegowych zwiększyła się o 4,3 proc., osiągając 334,7 tys.

Polska turystyka rośnie szybciej niż w Europie

Dobre wiadomości napływają również w tym roku. W pierwszej połowie 2026 roku z bazy noclegowej skorzystało 20,3 mln turystów, czyli o 7,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba noclegów wzrosła o 5,2 proc., podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 1,7 proc.

Szybko zwiększa się także zainteresowanie Polską wśród zagranicznych gości. W pierwszych sześciu miesiącach roku ich liczba wzrosła o 10,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Branża widzi w tym szansę na dalszy rozwój. – Wrocław doskonale łączy atrakcyjność turystyczną z silną pozycją biznesową – podkreślała podczas otwarcia hotelu Valerie Schuermans z Radisson Hotel Group. Jak zaznaczyła, sieć zamierza rozwijać kolejne projekty także w innych częściach kraju.

Hotelowy boom będzie trwał?

Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy nadal będą przyglądać się polskiemu rynkowi z dużym zainteresowaniem. Przybywa turystów, rosną wydatki zagranicznych gości, a liczba noclegów zwiększa się szybciej niż unijna średnia.

Dla podróżnych oznacza to większy wybór hoteli i standardów wypoczynku. Dla branży – szansę na dalszy wzrost. Zdaniem analityków Polska coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na turystycznej mapie Europy, a nowe hotele stają się widocznym symbolem tego trendu.

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