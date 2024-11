i Autor: Wojciech Kulig

Drożyzna w Polsce

Ile kosztuje Burger Drwala. Czy sięga go wysoka inflacja?

Burger Drwala w wielu wariantach jest już w ofercie McDonald's. W listopadzie 2024 roku popularna kanapka kosztuje 24,90 złotych. To identyczna cena jak rok temu, gdy sezonowa kanapka podrożała o 4,2 proc. Jednak w ciągu dekady jej cena poszła w górę o ponad 100 proc. Kiedy to Burger Drwala wchodził na polski rynek, kosztował ok 11 zł.