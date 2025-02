Ile można zarobić na kasie w sklepie w Polsce, a ile w Niemczech? Różnica jest zaskakująca

Praca na kasie. Ile zarabia kasjer?

Zarobki kasjerów zależą od wielu czynników. I to niezależnie od tego, w jakim kraju się pracuje, to wynagrodzenie pracownika sklepu zależy m.in. od sieci handlowej, w której jest zatrudniony, lokalizacji oraz formatu i typu sklepu, doświadczenia zawodowego i stażu pracy kasjera.

Dziennik "Fakt" podaje, że w Niemczech osoby z minimalnym doświadczeniem pracy na kasie mogą liczyć na pensję rzędu 2 tys. - 2,2 tys. euro brutto miesięcznie, czyli ok. 9 tys. zł. Po kilku latach pracy na stanowisku kasjera można liczyć na zarobki w wysokości 2,5 tys. euro brutto miesięcznie (ok. 10,3 tys. zł). Z kolei osoby z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza te, które obejmują stanowiska kierownicze, mogą spodziewać się wynagrodzenia około 2,8 tys. euro brutto miesięcznie (ok. 11.6 tys. zł).

A jak to wygląda w Polsce? Od stycznia 2025 r. sieci handlowe, takie jak Lidl, Biedronka czy Kaufland, podniosły wynagrodzenia swoich pracowników. Jak podaje "Fakt" w Kauflandzie będąc zatrudnionym na stanowisku kasjera można liczyć na pensję od 5 tys. 100 zł do 6 tys. zł brutto, w Lidlu od 5 tys. 250 zł do 6 tys. 450 zł brutto, a w Biedronce od 5 tys. 150 zł do 5 tys. 500 zł brutto, przy czym osoby z ponad trzyletnim stażem otrzymują wynagrodzenie w przedziale od 5 tys. 300 zł do 5 tys. 750 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie kasjera w styczniu 2025 r. wyniosło 5 tys. 10 zł brutto, co przekłada się na około 3 tys. 745 zł netto. To znaczny wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, gdy przeciętne wynagrodzenie kasjera wynosiło 3 tys. 700 zł brutto (2 tys. 852 zł na rękę).

Kierownik sklepu zarobi ponad 10 tys. zł

O wiele lepszego wynagrodzenia można spodziewać się, będąc zatrudnionym na kierowniczym stanowisku w sklepie. Według portalu wynagrodzenia.pl, średnie miesięczne wynagrodzenie kierownika sklepu w styczniu 2025 r. wynosi 14 tys. 930 zł brutto, co daje około 10 tys. 508 zł netto. Dla porównania, w 2023 r. było to 12 tys. 460 zł brutto, czyli 8 tys. 824 zł na rękę.

